Βρήκε το burger που είχε πάρει από τα McDonald's πριν από 5 χρόνια και ήταν σχεδόν ίδιο

Αντέχουν τα burger στο χρόνο; Αν είναι από τα McDonald's και αφορά μόνο την εμφάνισή τους, η απάντηση είναι «ναι». Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει μία 41χρονη από την Ουάσιγκτον, διεξάγοντας το δικό της πείραμα.

Η Megan Condry, όπως είναι το όνομά της, είχε εκμεταλλεyτεί μία προσφορά που είχε η συγκεκριμένη αλυσίδα πίσω το 2017 και είχε αγοράσει δύο burgers, μία μερίδα πατάτες και ένα αναψυκτικό από το drive-thru, όμως έφαγε μόνο το ένα και χόρτασε.

Το άλλο το άφησε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της για να το φάει αργότερα, όμως το ξέχασε. Έτσι, έχοντας περάσει οι μέρες και έχοντας δει πως γίνεται ένα άλλο burger στο γραφείο ενός γιατρού που είχε επισκεφτεί, αποφάσισε να το κρατήσει.

Το έβαλε λοιπόν σε μία ντουλάπα που βάζει τα χριστουγεννιάτικα στολίδια για να δει πως θα γίνει. Όταν λοιπόν πέρασαν τα Χριστούγεννα και έπρεπε να τα μαζέψει, κατά λάθος χτύπησε την σακούλα που το είχε και αυτό κύλισε έξω.

«Το είχα ξεχάσει. Ήταν πολύ σκληρό, σαν το δίσκο που παίζουν χόκεϊ. Θα μπορούσα να σπάσω ακόμα και παράθυρο με αυτό», είπε στη New York Post και συμπλήρωσε: «Είχε στεγνώσει τελείως. Δεν μύριζε όμως καθόλου και ήταν όπως τη μέρα που το αγόρασα. Προσπάθησα να το κόψω, αλλά θα το έσπαγα, καθώς ήταν απλά μία συμπαγής μάζα. Θα ήθελα να δω πως είναι το εσωτερικό του, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να έχει πολλά συντηρητικά μέσα για να αντέχει τόσο»

