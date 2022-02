Διέρρευσαν επίσημες εικόνες από το επερχόμενο Nokia G21 smartphone

Το νέο τηλέφωνο των Φινλανδών θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα.

H Nokia ετοιμάζεται να αποκαλύψει επίσημα το Nokia G21 και λίγο πριν από την δική της ανακοίνωση, επίσημες εικόνες της συσκευής διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Το νέο κινητό έρχεται σε διάφορα χρώματα και μπορούμε να το δούμε σε καφέ, πράσινο και μαύρο, μέσα από το υλικό που δημοσίευσε στο Twitter ο λογαριασμός του Roland Quandt.

Η συσκευή φέρει ένα waterdrop notch στο επάνω μέρος της οθόνης για την μπροστινή κάμερα και στο πίσω μέρος έχει τρεις φακούς. Εικάζεται πως η διαγώνιος της LCD οθόνης θα είναι 6.5 ιντσών και η ανάλυσή της θα φτάνει στο HD+.

Ο κεντρικός πίσω αισθητήρας θα είναι 50MP, ενώ για τους άλλους δύο δεν έχει διαρρεύσει ακόμη κάτι. Από μετρήσεις που έχουν γίνει, αποκαλύφθηκε πως το κινητό θα έχει το UniSoc T606 chipset με 4GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο.

Τέλος, ξέρουμε πως το Nokia G21 θα έχει ακόμη μπαταρία 5000mAh, υποδοχή ακουστικών και υποδοχή καρτών microSD.

Thanks to some fine folks following what HMD is doing (or not doing, which is releasing decent phones) we now know, this should be the Nokia G21. Here's a bunch more pics. 1/2 https://t.co/lQj8kF2Xtm pic.twitter.com/jBDLSaRBQR