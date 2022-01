Ιρλανδός έτρεξε να πάρει 500 κουτάκια μπύρας Guinness πριν αυξηθεί η τιμή της και εξοικονόμησε 700 ευρώ

Πρακτικό μυαλό για έναν Ιρλανδό καθώς θα έχει μπύρα για έναν χρόνο με… την περσινή τιμή.

Πρακτικό μυαλό φαίνεται πως έχει ένας άντρας στην Ιρλανδία, ο οποίος προ της αύξησης της τιμής στη μπύρα, εκείνος έσπευσε να προμηθευτεί 500 κουτάκια μπύρας Guinness, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο 700 ευρώ.

Η Ιρλανδία προχώρησε σε ένα αμφιλεγόμενο μέτρο και έγινε μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που καθιέρωσε κατώτατη τιμή για το κόστος των αλκοολούχων ποτών. Η ελάχιστη τιμή των 10 λεπτών ανά γραμμάριο αλκοόλ σημαίνει ότι ένα μέσο μπουκάλι κρασί δεν μπορεί να πωληθεί κάτω από 7,40 ευρώ , ενώ ένα κουτί μπύρας κοστίζει πλέον τουλάχιστον 1,70 ευρώ, με τη νέα νομοθεσία που εφαρμόστηκε στις 4 Ιανουαρίου.

«Την ημέρα πριν από το νέα νομοθεσία, ένας «μικρός» λιανοπωλητής είχε μια ειδική προσφορά στη μπύρα Guinness: Ένα πακέτο των 12 για 10 ευρώ, οπότε, έχω εφοδιαστεί πλήρως» είπε ο Μπρένταν, που έσπευσε να προμηθευτεί 500 κουτάκια μπύρας: «Αυτό θα φτάσει για τουλάχιστον ένα χρόνο».

Ξόδεψε περίπου 400 ευρώ και όπως είπε, την ώρα που μετέφερε τις κούτες μαζί με έναν φίλο του, οι περαστικοί τον κοίταζαν κάπως περίεργα, καθώς μιλάμε για… πολλή μπύρα. Όπως εκτίμησε ο ίδιος, με τη νέα τιμή θα του στοίχιζε περί τα 1.100 ευρώ.

Brendan saved €700 buying 500 cans of Guinness on the Eve of minimum pricing!! pic.twitter.com/zqO8dD8tGf