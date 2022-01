Ο λόγος που ο David Bowie ήταν γαλανομάτης κατά το ήμισυ (vids)

Ο μύθος γύρω από την διαφορετικότητα του χρώματος των ματιών του David Bowie έχει εξήγηση.

Έξι χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του David Bowie. Ο εμβληματικός τραγουδιστής της ροκ μουσικής, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτεχνικές περσόνες που εμφανίστηκαν ποτέ, έφυγε σαν σήμερα το 2016 νικημένος από τον καρκίνο.

Εκτός από το μουσικό ταλέντο του, την απίστευτη σκηνική παρουσία με τα φανταχτερά κοστούμια και το έντονο μακιγιάζ, έμεινε στην ιστορία και για το διαφορετικό χρώμα των ματιών του: το ένα ήταν ανοιχτό μπλε και το άλλο σκούρο καφέ. Για αρκετά χρόνια αυτή η διαφορετικότητα των ματιών του Bowie είχε εξελιχθεί σε μύθο.

Πολλές θεωρίες ακολουθούσαν αυτή την ιδιαιτερότητα του Bowie. Αρκετοί θεωρούσαν ότι προκλήθηκε από ετεροχρωμία, μια κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος έχει δύο διαφορετικά χρώματα ίριδας. Αυτό οφείλεται σε κληρονομικότητα και συνήθως είναι αβλαβές. Στην πραγματικότητα αυτή η πάθηση συναντάται πιο συχνά σε ζώα, κυρίως σε σκύλους, γάτες και άλογα.

Για παράδειγμα, ετεροχρωμία έχει η ηθοποιός Kate Bosworth αλλά και η Mila Kunis, οι οποίες έχουν διαφορετικό χρώμα στα μάτια τους. Στην περίπτωση του David Bowie, η διαφορετικότητα στο χρώμα των ματιών του δεν οφειλόταν σε πάθηση.

Διαφορετικά μάτια, για τα... μάτια μιας κοπέλας

Στην πραγματικότητα ο David Bowie δεν γεννήθηκε ποτέ με δύο διαφορετικά. Ήταν κάτι που προέκυψε. Ο παιδικός του φίλος, George Underwood έλυσε το αίνιγμα, εξηγώντας ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος, εξαιτίας... μιας μπουνιάς που είχε δώσει, την άνοιξη του 1962, στον Bowie για χάρη ενός κοριτσιού.

Ο Bowie και ο Underwood γνωρίζονταν από την εποχή που και οι δύο ήταν πρόσκοποι στο Κεντ της Αγγλίας. Στην ηλικία των 15 ετών, όμως, είχαν ερωτευτεί την ίδια κοπέλα, κάτι που τους έκανε να τσακωθούν έντονα. «Είχα θυμώσει τόσο πολύ που τον χτύπησα χωρίς καν να το σκεφτώ», αφηγήθηκε ο Underwood σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Δεν ήταν πολύ σκληρή γροθιά, αλλά προφανώς με βρήκε σε περίεργη γωνία», είπε ο Bowie. Το νύχι του Underwood είχε γρατσουνίσει την επιφάνεια του βολβού του ματιού του Bowie, παραλύοντας τους μύες που συστέλλουν την ίριδα.

Ο Bowie έπαθε ανισοκορία, μια πάθηση όπου η κόρη του ενός ματιού παραμένει μόνιμα σε διαστολή, δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές του φωτός και, κατά συνέπεια, δίνει την ψευδαίσθηση διαφορετικού χρώματος. Έτσι, το αριστερό μάτι του φαινόταν συνήθως σκούρο, λόγω της διεσταλμένης κόρης, σε πλήρη αντίθεση με το μπλε χρώμα του δεξιού. Κι αν αυτό για οποιονδήποτε άλλο θα αποτελούσε μειονέκτημα, για τον ροκ σταρ έγινε σήμα-κατατεθέν της εμφάνισής του.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν επηρέασε τη σχέση μεταξύ των δύο φίλων. Εξάλλου, ο Underwood ήταν ο καλλιτέχνης που σχεδίασε μερικά από τα γνωστότερα εξώφυλλα των δίσκων του Bowie (Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars). Χρόνια μετά, μάλιστα, ο Bowie ευχαρίστησε τον Underwood για ό,τι είχε συμβεί, λέγοντάς του ότι το διαφορετικό χρώμα των ματιών τού χάριζε «ένα είδος μυστηρίου».