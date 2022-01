Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς στο Καζακστάν (vids)

Η αστυνομία της Αλμάτι ανακοινώνει ότι δεκάδες ταραξίες "εξαλείφθηκαν", μετέδωσε το Ίντερφαξ.

Η αστυνομία της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας του Καζακστάν, ανακοίνωσε ότι δεκάδες ταραξίες "εξαλείφθηκαν", μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ.

Στρατιώτες και διαδηλωτές συγκρούονταν νωρίτερα σήμερα στην κύρια πλατεία της Αλμάτι.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο ανταποκριτές του που βρίσκονται εκεί, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και δεκάδες στρατιώτες που κινούνται πεζή εισήλθαν σήμερα το πρωί στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης για τρίτη ημέρα.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς οι στρατιώτες προσέγγιζαν το πλήθος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.



#Kazakhstan Shots heard in the city of #Almaty during the night #Kazakhstan #Kazakistan #KazakhstanProtestations pic.twitter.com/axLvHjtQFz

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι σφοδρές ανταλλαγές πυρών ξέσπασαν ανάμεσα στον στρατό και οπλισμένους ανθρώπους στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το δημαρχείο της Αλμάτι.

"Στρατιώτες έφτασαν στην πλατεία, άρχισαν εκκαθαριστική επιχείρηση εναντίον των ταραχοποιών. Σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών βρίσκεται σε εξέλιξη", σύμφωνα με το TASS.

Το πρακτορείο Sputnik μετέδωσε την ίδια ώρα, επικαλούμενο ανακοίνωση των δυνάμεων επιβολής της τάξης της Αλμάτι, ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη αυτή κατά την προσπάθειά τους να εισβάλουν στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στη διάρκεια της νύχτας.

"Απόπειρα εισβολής στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Αλμάτι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεκάδες επιτιθέμενοι εξαλείφθηκαν", ανακοίνωσε η αστυνομία.



Shots just in of the burning Akimat in Almaty from earlier in the day. Protesters stormed and set fire to this building. #KazakhstanProtests #khazakstanprotest #Almaty #Kazakhstan #kz #Казахстан pic.twitter.com/s3VHQfRI1I