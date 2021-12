Δύτες κατέγραψαν σπάνιο απόκοσμο ψάρι με διάφανο μέτωπο που ζει στα 600-800 μέτρα (vid)

O Tommy Knowles και η ομάδα του ερευνητικού σκάφους Rachel Carlson εντόπισαν ένα παράξενο ψάρι που ονομάζεται Macropinna microstoma.

Ένα ψάρι που σπανίως εντοπίζεται από ερευνητές και δύτες, βρήκαν και κατέγραψαν μέλη του Monterey Bay Aquarium Research της Καλιφόρνια.

Ο Tommy Knowles και η ομάδα του σκάφους Rachel Carlson, είχαν βουτήξει σε πολύ βαθιά, προκειμένου να συλλέξουν υλικό για μία έκθεση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, όταν και έπεσαν πάνω σε ένα Macropinna microstoma.

Πρόκειται για ένα ψάρι πολύ ιδιαίτερο, καθώς το μέτωπό του είναι διάφανο όπως μπορείτε να δείτε και στο video.

Το συγκεκριμένο ζει στα 600 με 800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και για αυτό ο εντοπισμός του είναι πολύ σπάνιος, καθώς σε τέτοιο βάθος επικρατεί το απόλυτο σκοτάδι.

Το μήκος του μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15 εκατοστά, ζει με ζωοπλαγκτόν και αν κάποιος είναι τυχερός μπορεί να το πετύχει στη Βερίγγειο Θάλασσα, την Ιαπωνία και τη Μπάχα Καλιφόρνια

MBARI’s ROVs Ventana and Doc Ricketts have logged more than 5,600 dives and recorded more than 27,600 hours of video—yet we’ve only encountered this fish nine times! pic.twitter.com/WNdVLClEoj