O Baldwin εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο και κινήθηκε «απειλητικά» εναντίον του με ομπρέλα (vid)

O ηθοποιός εκνευρίστηκε με τον δημοσιογράφο και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν ήταν μαζί με την σύζυγό του, όταν είδε έναν δημοσιογράφο έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη. Μόλις τον είδε εκνευρίστηκε, ενώ ο δημοσιογράφος έκανε ερωτήσεις για την πρόσφατη συνέντευξή του στο ABC.

«Περιμένετε, κύριε Baldwin, πρέπει να σας ρωτήσω, τι σας φέρνει στη Νέα Υόρκη;», ρωτούσε ο δημοσιογράφος.

Η γυναίκα του ηθοποιού τραβούσε βίντεο το στιγμιότυπο και έλεγε στον δημοσιογράφο: «Σου ζήτησα να φύγεις».

Όμως ο δημοσιογράφος επέμεινε ρωτώντας: «Κύριε Μπάλντουιν ποιος είναι εδώ;». Η γυναίκα του Μπάλντουιν στη συνέχεια είπε: «Σου ζήτησα να φύγεις. Σε παρακαλώ, φύγε».

