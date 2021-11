Τηλεθέαση με εκπλήξεις και πρωτιά για «Πρωταγωνιστές» στο Late Night με τους τράπερς

Έκπληξη από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πρωτιές για Μακρυπούλια και Φερεντίνο.

Με εξαίρεση την πρωινή ζώνη που λίγο πολύ τα πράγματα εκεί ήταν αναμενόμενα, εκπλήξεις επεφύλασσε η τηλεθέαση της Πέμπτης (25/11).

Η πρώτη έκπληξη ήρθε από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και το Style me up που έκανε 17% στη μεσημεριανή ζώνη.

Η Ζέτα Μακρυπούλια με το Ρουκ Ζουκ άγγιξε το 30% στη τηλεθέαση και το ξεπέρασε σε τέταρτο φτάνοντας και πάνω από 35%, ενώ ο Χρήστος Φερεντίνος με το Deal πήρε πρωτιά στην απογευματινή ζώνη με ποσοστό πάνω από 20%.

Η Μουρμούρα κατάφερε να φτάσει σε ποσοστά σε απόσταση αναπνοής από τους Ράδιο Αρβύλα, ενώ την πρωτιά στη βραδινή ζώνη κατέκτησε ο Σταύρος Θεοδωράκης με τους «Πρωταγωνιστές» και τους γνωστούς τράπερς.

Τι είδε το δυναμικό κοινό 18-54 σύμφωνα με τις πρώτες πρωινές «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης;

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Happy Day (ΑLPHA): 13,3%

Kαλημέρα Ελλάδα (ΑΝΤ1): 12,9%

Κοινωνία Ώρα Mega: 21%

Mega Καλημέρα: 18,5%

Ώρα Ελλάδος (OPEN): 8,3%

Σήμερα (ΣΚΑΪ): 10,4%

Super Κατερίνα (ΑLPHA): 14,1%

Το Πρωινό (ΑΝΤ1): 14,3%

Πάμε Δανάη (MEGA): 12,7%

Ποιος είναι πρωινιάτικα (OPEN): 3,2%

Breakfast at Star (STAR): 7,5%

Αλήθειες με τη Ζήνα (STAR): 17,8%

Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ): 11,1%

Love it (ΣΚΑΪ): 5,6%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Style me up (ΑLPHA): 17,2%

Tlive (ΑLPHA): 12,7%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 17,4%

Ρουκ Ζουκ (ΑΝΤ1): 29,5%

Ελένη (MEGA): 11,1%

Κάθε μέρα σεφ (OPEN): 3,9%

Ώρα για φαγητό (ΣΚΑΪ):3,3%

Καλό μεσημεράκι (ΣΚΑΪ): 14%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικογενειακές ιστορίες (ΑLPHA): 17,1%

Deal (ALPHA): 21,6%

5×5 (ΑΝΤ1): 11,7%

Ήλιος (ΑΝΤ1): 16,2%

Live news (MEGA): 16,9%

Το αύριο μας ανήκει (MEGA): 8%

Glam Wars (OPEN): 0,7%

Η τελευταία ώρα (OPEN): 3,4%

Shopping Star (STAR): 15,8%

O τροχός της τύχης (STAR): 20,8%

Κάτι ξαναψήνεται (ΣΚΑΪ): 9,5%

Μόλις χθες (ΣΚΑΪ): 8,3%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 18,3%

ΑΝΤ1: 11,7%

MEGA:

OPEN:

STAR: 12%

ΣΚΑΪ:

PRIME TIME

Mην αρχίζεις τη μουρμούρα (ΑLPHA): 18,9%

Σασμός (ΑLPHA): 29%

The Bachelor (ΑLPHA): 10,9%

Ράδιο Αρβύλα (ΑΝΤ1):19,5%

Game of chefs (ΑΝΤ1): 5,5%

Άγριες Μέλισσες (ΑΝΤ1): 17,9%

Σ’ αγαπάω μεν αλλά (OPEN): 1,5%

Ξένη ταινία Μια ζωή την έχουμε (OPEN): 3,5%

Η γη της ελιάς (MEGA): 20,4%

Ξένη ταινία Πιστέψτε με (MEGA): 8,9%

Ξένη ταινία The spy who dumped me (STAR): 6,7%

Ξένη ταινία O Άγιος (ΣΚΑΪ): 4,7%

LATE NIGHT

Πρωταγωνιστές (ΑLPHA): 17%

Ενώπιος Ενωπίω (ΑΝΤ1): 13,3%

Ελληνική ταινία Η Μαρία της σιωπής (MEGA): 6,7%

Ανοιχτά (OPEN): 3,1%

Ξένη ταινία (STAR):9%

Big Brother(ΣΚΑΪ): 7,6%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 17,2%

ΑΝΤ1: 14,1%

MEGA: 13%

OPEN: 3,2%

STAR: 11%

ΕΡΤ1: 4,1%

ΣΚΑΪ: 7,9%