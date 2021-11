Πώς η Adele έφτιαξε τον δίσκο της χρονιάς με 12 «μη εμπορικά» κομμάτια

Το «30» αποτελεί το νέο album της Adele, με τον μισό πλανήτη να ασχολείται αυτή τη στιγμή με τη Βρετανή τραγουδίστρια. Κι όμως, είναι το τελευταίο που τη νοιάζει.

Το βράδυ της Κυριακής (21/11) στο ελληνικό Twitter ξεχώριζε ένα και μόνο hashtag. To #Adele30 είχε περισσότερα σχόλια από το #aekoly, από το #DWTSgr, από το #theVoicegr και γενικά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα έπαιζε εκείνη την ώρα στην ελληνική τηλεόραση. Το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε το Adele One Night Only στον Alpha και μάλιστα έδειξε ενθουσιασμένο, αν κρίνουμε από τα όσα διαβάσαμε στα social media.

Το δείγμα της Ελλάδας είναι μικρό, αλλά μπορείς να καταλάβεις περίπου τι συμβαίνει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ήδη τα τηλεοπτικά δικαιώματα της συναυλίας της Adele στο Λος Άντζελες έχουν αγοραστεί από 14 χώρες εκτός ΗΠΑ, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο πως αυτή η χρονιά ανήκει στη Βρετανή τραγουδίστρια.

Η Adele κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου τον νέο της δίσκο. Το «30» σηματοδοτεί την επιστροφή της στη δισκογραφία μετά το 2015. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια στο παρελθόν, το όνομα του κάθε album της προέρχεται από την ηλικία, κατά την οποία γράφει τα κομμάτια της.

To 30, λοιπόν, είναι σημαδιακό για την Adele. Σε αυτή την ηλικία η ζωή της άρχισε να αλλάζει απότομα. Χώρισε με τον επί χρόνια σύντροφό της Simon Konecki, έμεινε για καιρό σπίτι, προσέχοντας τον μικρό γιο της και άρχισε να γράφει. Ο νέος δίσκος περιστρέφεται γύρω από τον χωρισμό της, αποτελώντας μια μορφή ψυχοθεραπείας για την ίδια. Είναι ξεκάθαρο πως δεν το έφτιαξε για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό της. Μια προσωπική εξομολόγηση. Μια λύτρωση.

Τα 12 κομμάτια που συμπεριλαμβάνονται στον νέο της δίσκο και που η ίδια ζήτησε από το Spotify, να τα ακούσουν οι χρήστες με τη σειρά που τα έχει βάλει, δεν είναι ακριβώς «εμπορικά». Η Adele δεν ήθελε ένα ακόμη «Hello». «Αυτό το τραγούδι με εκτόξευσε σε τέτοιο επίπεδο, που δεν θα ήθελα να γίνει ξανά. Δεν λέω ότι μπορώ εύκολα να γράψω ξανά ένα Hello, αλλά ότι είμαι πλήρως συνειδητοποιημένη ότι δεν ήθελα η ιστορία του album μου να ακούγεται έτσι», δήλωσε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue. «Σε αυτόν τον δίσκο κάνω μουσική περισσότερο για τους 30άρηδες και τους 40αρηδες, που είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους και κάνουν ψυχοθεραπεία. Έτσι νιώθω», συμπλήρωσε.

Η Adele γνωρίζει τον εαυτό της και τις δυνατότητές της. Προφανώς και θα μπορούσε να βγάλει 12 κομμάτια, που θα «αρέσουν σε όλους», βγάζοντας εκατομμύρια δολάρια. Προτίμησε, όμως, να μας χαρίσει 12 τραγούδια, τα οποία στην αρχή μπορεί να μην εντυπωσιάζουν όπως το Rolling in the Deep ή να μη σου μένουν στο μυαλό όπως το Skyfall, απαιτώντας μία δεύτερη ή τρίτη ακρόαση, για να μπορέσεις να τα καταλάβεις.

Μια ματιά πίσω από τα νέα κομμάτια της Adele

Το «30» της Adele ξεκινάει με το κομμάτι «Strangers by Nature», το οποίο ακούγεται ονειρικό, σαν ένα υπέροχο νανούρισμα με τη γλυκιά φωνή της Adele ή ένα soundtrack από κάποια ταινία της Disney. Στο τέλος του τραγουδιού ακούγεται ένα «I am ready», με την τραγουδίστρια να δίνει το σύνθημα για αυτά που θα ακολουθήσουν. Από εκεί πάμε στο «Easy on Me», το lead κομμάτι του δίσκου, το οποίο αποτελεί και το πιο «εμπορικό» από τα 12 της Adele. Κι όμως οι στίχοι του είναι από τους πιο σκληρούς που θα ακούσεις. Εδώ η τραγουδίστρια μιλάει με τον πιο ωμό τρόπο για το διαζύγιό της και για αυτά που πέρασε.

Προχωράμε στο «My Little Love», το οποίο είναι αφιερωμένο στον εννιάχρονο γιο της, Άντζελο. Αν προσέξεις καλύτερα το συγκεκριμένο κομμάτι, θα ακούσεις ακόμη και αληθινούς διαλόγους μητέρας-παιδιού, που αποφάσισε να προσθέσει. Είναι θλιμμένη, πονάει, αλλά παλεύει να σταθεί δίπλα του.

Στο τέταρτο κομμάτι ο ρυθμός αλλάζει. Με το «Cry Your Heart Out» η Adele φλερτάρει με vibes από ρέγκε, με τους στίχους και πάλι να δείχνουν την ευαίσθητη πλευρά της. Ενδιαφέρον επίσης έχει και το «Oh My God» που ακολουθεί και σε βάζει σε λίγο πιο μυστήρια και σκοτεινά μουσικά μονοπάτια. Σίγουρα το πιο ανεβαστικό κομμάτι του δίσκου είναι το «Can I Get It», στο οποίο έχει βάλει το χεράκι του και ο Max Martin.

Η απότομη προσγείωση, όμως, γίνεται με το «I Drink Wine», ίσως το πιο «Adele» κομμάτι του νέου δίσκου. Ο ήχος και η φωνή της φαίνονται τόσο γνώριμα σε αυτό το τραγούδι. Πιθανότατα αποτελεί κι ένα από τα αγαπημένα της, μιας και αποφάσισε να το συμπεριλάβει στη λίστα που μας παρουσίασε στο «One Night Only». Για την ιστορία πάντως εκεί ακούσαμε μόλις τέσσερα από τα νέα της τραγούδια (Easy on Me, I Drink Wine, Hold On και Love Is a Game).

To επόμενο κομμάτι που βρίσκεται στον δίσκο της έχει ιδιαίτερο τίτλο, «All Night Parking» και έναν vintage, jazz ήχο. Η φωνή της Adele και ένα πιάνο δίπλα. Άχαστος συνδυασμός. Στο «Woman Like Me» η Βρετανή τραγουδίστρια, όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, μιλάει για το κατεστραμμένο εγώ της. Στη συνέχεια, ακούμε το «Hold On», στο οποίο η Adele εξομολογείται ότι «σιχαίνεται να είναι ο εαυτός της», ενώ κλείνει με μια πιο αισιόδοξη νότα πως «η αγάπη θα έρθει, απλά να έχεις υπομονή».

Για το προτελευταίο τραγούδι όσες λέξεις κι αν γράψει κανείς ίσως είναι λίγες να το περιγράψουν. Στο «To Be Loved» τα φωνητικά της Adele πηγαίνουν σε άλλο επίπεδο. Για 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα την ακούμε στην ίσως καλύτερη ερμηνεία της καριέρας της. Ναι, το κομμάτι δεν έχει κάποιον catchy στίχο, που θα σου κολλήσει στο μυαλό. Ούτε κάποια ιδιαίτερη μελωδία. Είναι απλά η φωνή της Adele, που το μετατρέπει σε αριστούργημα.

Το φινάλε του δίσκου έρχεται με το «Love Is a Game», το κομμάτι με το οποίο αποφάσισε να κλείσει και τη βραδιά, που παρακολουθήσαμε στον Alpha. Με pop soul επιρροή, εδώ η Adele φτάνει στο δικό της συμπέρασμα. Το κάνει πλέον ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται ούτε τον πρώην της, αλλά ούτε και κάποιον άλλον στη ζωή της, αφού η «αγάπη είναι ένα παιχνίδι για ανόητους».

Όχι, δεν υπάρχει ούτε ένα κακό κομμάτι στο «30» της Adele. Όμως, δεν υπάρχει και κάποιο που να σου «καρφωθεί» στο μυαλό, όπως μας έχει συμβεί με άλλα τραγούδια της. Δεν είναι, όμως, αυτός ο στόχος του album. Η Adele μπαίνει στην πιο ώριμη φάση της καριέρας της, αλλά και στην δεκαετία της ζωή της, κατά την οποία γνωρίζει πλέον πολύ καλά ποια είναι, καθώς επίσης και τι θέλει να της φέρει το μέλλον.

Καλώς ή κακώς, είναι η πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια της γενιάς μιας (και μία από τις πιο επιτυχημένες όλων των εποχών). Ο νέος της δίσκος θα ξεπουλήσει και θα περάσει σε εμπορικότητα τους τρεις προηγούμενους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως επίσης και ότι αποτελεί με διαφορά ό,τι καλύτερο κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά στην παγκόσμια μουσική σκηνή.