Franco Manca: Γιατί όλοι έχουν τρελαθεί με τη νέα πίτσα που έρχεται στην Αθήνα;

Η διάσημη πίτσα των Franco Manca, που ξεκίνησε από το Λονδίνο, ετοιμάζεται να προσγειωθεί στην Ελλάδα. Αξίζει, όμως, όλο αυτόν τον ντόρο;

Τις τελευταίες ημέρες το βασικό θέμα, που απασχολεί τους food lovers της χώρας, είναι η νέα πίτσα, που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στην Ελλάδα. Ο λόγος για τη βρετανική αλυσίδα Franco Manca, η οποία φημίζεται για την slow-rising sourdough πίτσα της και όποιος έχει ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα τη γνωρίζει καλά.

Από το 2008 όταν και άνοιξε το πρώτο κατάστημα της Franco Manca στο Brixton Market του Λονδίνου έως και σήμερα, έχουν ανοίξει περισσότερα από 50 καταστήματα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν δημιουργήσει μια τεράστια κοινότητα φανατικών ακόλουθων, η οποία επιλέγει τη συγκεκριμένη πίτσα.

Η ιστορία της βέβαια ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν το 2008, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του '90. Ο ένας εκ των ιδρυτών της, ο Τζουζέπε Μασκόλι, μετακόμισε από τη Νάπολη στο Λονδίνο και έπιασε δουλειά στο Franco's, ένα ιταλικό εστιατόριο στο Brixton Market, το οποίο ανήκε στον καλό του φίλο, Franco. Το 2008, όμως, ο Μασκόλι αγόρασε το εστιατόριο μαζί με τον συνέταιρό του, Μπρίτζετ Ούγκο, και το ονόμασαν Franco Manca, το οποίο σημαίνει «o Franco λείπει», ως φόρο τιμής στον παλιό ιδιοκτήτη.

Τα επόμενα χρόνια ήταν εντυπωσιακά για τη συγκεκριμένη αλυσίδα, με την πίτσα των Franco Manca να γίνεται διάσημη σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιτυχία της οφείλεται στη φιλοσοφία του less is more των ιδιοκτητών της. Πρόκειται για μια λεπτή ναπολιτάνικη πίτσα, η οποία παρασκευάζεται με προζύμι, έχει τραγανή κρούστα και φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως η Franco Manca ψηφίστηκε ως η καλύτερη πίτσα του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016 σύμφωνα με το Yelp. Σε αυτή της την εκτόξευση φυσικά έπαιξε ρόλο και η τιμή της, η οποία ειδικά για τα δεδομένα της Αγγλίας είναι χαμηλή. Στο μενού των Franco Manca βλέπουμε αυτή τη στιγμή μόλις οκτώ διαφορετικές πίτσες, με την τιμή της πιο απλής (σάλτσα ντομάτας, σκόρδο, βασιλικό και ρίγανη) να ξεκινάει από τις 5.50 λίρες, περίπου δηλαδή στα 6.50 ευρώ.

Φέτος, η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα πρώτα εστιατόρια Franco Manca, με την υπογραφή των Τζέιμς Ράβανο, με θητεία 20 χρόνων στις αλυσίδες εστιατορίων PizzaExpress και Zizzi στη Βρετανία, Ναμπίλ Μανκάριους, γενικό διευθυντή του ομίλου Fulham Shore, και ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστιατορίων The Real Greek & Franco Manca στη Μ. Βρετανία, των επιχειρηματιών/chef αδελφών Λιάκου (Basegrill, Travolta, Cookoovaya, Hoocut) και του σεφ Πάνου Ιωαννίδη (Ovio, OZ37 & Stellar Gastro Cinema).

Οι πρώτες περιοχές, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, που θα γευτούν την πίτσα των Fraco Manca θα είναι το κέντρο της πόλης, το Περιστέρι και η Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στη συνέχεια ο στόχος είναι να επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη.

Αν αξίζει τώρα όλο αυτό τον ντόρο, που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της; H αλήθεια είναι πως όσοι την έχουν δοκιμάσει μιλούν για μια αρκετά νόστιμη πίτσα, την οποία, όμως, επέλεξαν να δοκιμάσουν κυρίως λόγο της χαμηλής της τιμής. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στις περισσότερες κριτικές σε πλατφόρμες όπως το Trip Advisor, με τις κριτικές να είναι μοιρασμένες. Την περιμένουμε κι από κοντά για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα.