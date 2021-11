Ο άνθρωπος που έγραψε «Το κορίτσι με τα τατουάζ» πέθανε επειδή χάλασε το ασανσέρ του

Ο Stieg Larsson δεν πρόλαβε να δει δημοσιευμένη την best selling τριλογία του «Κοριτσιού με τα τατουάζ», καθώς πέθανε περίπου ένα χρόνο πριν την κυκλοφορία πρώτου βιβλίου.

Σαν σήμερα, το 2004 έφυγε από την ζωή ο συγγραφέας της best selling τριλογίας του «Κοριτσιού με τα Τατουάζ», την οποία δεν πρόλαβε να την δει τυπωμένη.

Ο λόγος φυσικά γίνεται για τον Stieg Larsson που γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1954 και προδόθηκε από τον κακό τρόπο ζωής που έκανε.

Βλέπετε, είχε μεγάλη αδυναμία στο junk food και στο κάπνισμα, τα οποία του είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία του. Τόσο σοβαρά που μαζί με ένα... ασανσέρ, του πήραν την ζωή.

Στις 9 Νοεμβρίου του 2004 λοιπόν, ο Σουηδός είχε φτάσει στο γραφείο του όπου διαπίστωσε πως το ασανσέρ δεν δούλευε, καθώς είχε χαλάσει.

Έτσι, άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες, κάτι που του προκάλεσε μεγάλη δυσφορία και εν τέλει έμφραγμα που τον σκότωσε σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Η τριλογία που δεν είδε τυπωμένη

Η ειρωνεία είναι πως ο Stieg Larsson δεν κατάφερε να καμαρώσει ποτέ το δημιούργημά του στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Το 2002, ενώ έκανε διακοπές με την αγαπημένη του Eva Gabrielsson, ξεκίνησε να γράφει το πρώτο βιβλίο και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια είχε ολοκληρώσει και τα τρία, τα οποία παρέδωσε σε Σουηδικό εκδοτικό οίκο.

Μάλιστα υπήρξε έντονη φημολογία πως η αγαπημένη του, τον βοήθησε αρκετά στην συγγραφή τους, όμως ουδέποτε ξεκαθαρίστηκε ο τρόπος και το μέγεθος της συνεργασίας τους.

Η ουσία είναι πάντως, πως τον Αύγουστο 2005 κυκλοφόρησε το «The Girl with the Dragon Tattoo», τον Μάιο του 2006 ακολούθησε το «The Girl Who Played with Fire», ενώ το 2007 ακολούθησε το «The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest».

Και τα τρία σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, πουλώντας εκατομμύρια βιβλία σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να κερδίσουν τον τίτλο η τριλογία της χιλιετίας.