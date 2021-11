Η Konami καθυστερεί το eFootball 2022 update 1.0.0 με τα νέα modes και αποζημιώνει τους παίκτες

Το έξτρα περιεχόμενο θα εμφανιστεί τελικά τη νέα χρονιά, συνεχίζοντας το φιάσκο.

Ως το απόλυτο φιάσκο μπορεί να περιγραφεί μόνο αυτό που συμβαίνει φέτος με το eFootball 2022 και την Konami, η οποία δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί την κατάσταση. Μετά το τραγικό λανσάρισμα, τα άπειρα bugs και την ασταμάτητη γκρίνια των παικτών για το χάλι με το οποίο έχουν έρθει αντιμέτωποι (και είναι αποτέλεσμα υποσχέσεων 2 ετών) και τις αμέτρητες αρνητικές κριτικές στο Steam, η Konami ανακοίνωσε πως το update 1.0.0 που θα κάνει το παιχνίδι κανονική κυκλοφορία, προσθέτοντας στο… demo που έχει διαθέσει κάποια σημαντικά νέα modes πάει για το 2022.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε πως το update που αναμενόταν μέσα στον Νοέμβριο θα έρθει την άνοιξη του 2022, χωρίς να δώσει κάποια πιο συγκεκριμένη πληροφορία. Aναφέρει, δε, πως κατέληξε σε αυτήν την απόφαση αφού είδε ότι κάποια τμήματα χρειάζονται περαιτέρω δουλειά και ως εκ τούτου πήρε αυτήν την απόφαση.

[Postponement for eFootball™ 2022 version 1.0.0]



We would like to inform our players that the version 1.0.0 update scheduled for November 11 has been postponed until Spring 2022.