«Έπεσε» το Netflix: Προβλήματα αναφέρουν οι χρήστες και στην Ελλάδα

«Έπεσε» η πλατφόρμα Netflix σε αρκετές χώρες του πλανήτη με αναφορές για προβλήματα και στην Ελλάδα.

Πολλοί είναι οι χρήστες της πλατφόρμας Netflix που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα το βράδυ της Πέμπτης (4/11).

Όπως φαίνεται η πλατφόρμα «έπεσε» και μάλιστα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι χρήστες στην Ελλάδα.

Μάλιστα και στο twitter έχει δημιουργηθεί το hashtag, #netflixdown, και αρκετοί αναρωτιούνται τι έχει συμβεί ή... αν το netflix ζήλεψε το Facebook.

I’m just trying to watch my K drama, anyone else having problem with Netflix?? #netflixdown #netflix pic.twitter.com/Grc54obE5q