Κροκόδειλος δάγκωσε 12χρονο που έπαιζε κρυφό σε Μεξικάνικο ξενοδοχείο: Με κλωτσιές τον έδιωξαν οι υπάλληλοι (vid)

O Charlie Buhl παραλίγο να χάσει το πόδι του, αλλά η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ήταν επιτυχημένη και ετοιμάζεται να ντυθεί κροκόδειλος για το Hallowen.

Παραλίγο να χάσει το δεξί του πόδι, ένα παιδί 12 ετών κατά την διάρκεια των διακοπών του στο Μεξικό.

Ο Charlie Buhl από την Φιλαδέλφεια, ήταν στο Med Club του Κανκούν μαζί με την 50χρονη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του και περνούσε ξέγνοιαστες μέρες.

Είχε γνωρίσει και άλλα παιδιά, μαζί με τα οποία έπαιζε κρυφτό εκείνη την ημέρα του Ιουνίου.

Όταν λοιπόν πήγε να ανέβει κάτι σκαλιά που οδηγούσαν σε ένα μεγάλο χώρο του ξενοδοχείου, ξαφνικά ένας μεγάλος κροκόδειλος του τράβηξε το πόδι και άρχισε να τον τραβάει.

Οι κραυγές του έφτασαν στα αυτιά ενός υπαλλήλους, ο οποίος φώναξε και άλλους συναδέλφους του, προκειμένου να απεγκλωβίσουν το αγόρι.

Του έριχναν κλωτσιές, προσπαθούσαν να του χτυπήσουν τα μάτια, ενώ σε κάποια στιγμή δοκίμασαν να του βάλουν ένα μεγάλο μαξιλάρι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να αφήσει επιτέλους το παιδί από το στόμα του.

Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου τον ενημέρωσαν πως τα τραύματα ήταν βαθιά και είχαν μολυνθεί με ένα βακτήριο, κάτι που σημαίνει πως κινδύνευε να χάσει το πόδι του.

Ωστόσο η επέμβαση που έκανε και η θεραπεία που ακολούθησε για 4 εβδομάδες, είχαν διαφορετική κατάληξη, καθώς ο μικρός είναι πλέον μια χαρά.

Μάλιστα στο εφετινό Hallowen θα ντυθεί κροκόδειλος.

Τα έξοδα της νοσηλείας του, τα πλήρωσε όλα το ξενοδοχείο.

