Εντοπίστηκε γιγαντιαία κουκουβάγια που είχε να εμφανιστεί εδώ και 150 χρόνια (vid)

Τα τελευταία 150 χρόνια δεν είχε εντοπιστεί στη φύση η κουκουβάγια Shelley’s eagle-owl.

Μια γιγαντιαία κουκουβάγια που δεν είχε εμφανιστεί στη φύση εδώ και 150 χρόνια, εντόπισαν δύο Βρετανοί επιστήμονες σε τροπικό δάσος της Αφρικής. Πρόκειται για την κουκουβάγια που ονομάζεται Shelley’s eagle-owl.

Το συγκεκριμένο είδος κουκουβάγιας που ζούσε στην Κεντρική και Δυτική Αφρική εθεάθη για τελευταία φορά σύμφωνα με τις καταγραφές, την δεκαετία του 1870. Επρόκειτο για είδος που είναι επίσημα ταξινομημένο προς εξαφάνιση και υπολογίζεται ότι υπάρχουν ελάχιστες στη φύση.

Οι δύο επιστήμονες έκαναν μια έρευνα σε δάσος της Γκάνας όταν έπεσαν πάνω στο σπάνιο πλάσμα. «Όταν είδαμε με τα κιάλια μας μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Δεν υπάρχει άλλη κουκουβάγια τόσο μεγάλη στα τροπικά δάση της Αφρικής», ανέφερε ο ένας από τους δύο.

When we say the Atewa Forest is a Crown Jewel of #Biodiversity, we really mean it.

After 150 years, this owl has been spotted in the Atewa Forest. Here's another reason to #SaveAtewahttps://t.co/E7Fd1pNQP8