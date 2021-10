Η καλόγρια από την Αργεντινή που έχει προκαλέσει χαμό στα social media (vids)

Μια καλόγρια από την Αργεντινή έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο για να προωθηθεί την πίστη της.

Η Ζοζεφίνα Κατανέο είναι καλόγρια από την Αργεντινή, όχι όμως σαν τις άλλες. Είναι ενεργή στα social media, τα οποία χρησιμοποιεί συχνά πυκνά για να προωθεί την θρησκεία στους ακόλουθούς της.

Εδώ και έναν έναν χρόνο η Ζοζεφίνα έχει καταφέρει να στρέψει την προσοχή στα social media προκειμένου να μιλάει στον κόσμο για την πίστη της. «Ο ρόλος μου είναι να προσελκύσω τους νέους ανθρώπους στον Χριστό», λέει σε βίντεό της στο twitter.



«Δεν πιστεύω ότι ο Θεός θα κλείσει τις πόρτες του βασιλείου του επειδή κάποιος είναι γκέι, τρανς ή ανήκει σε αυτή την κοινότητα. Η εκκλησία χρειάζεται να ανοίξει για όλους. Χρειάζεται να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας, να δούμε ότι τα πράγματα αλλάζουν», προσθέτει.

This is NOT the conventional Catholic nun I had imagined... pic.twitter.com/ykiWdmk3xJ