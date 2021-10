Τώρα μπορείς να παίξεις το κλασικό DOOM ακόμη και μέσω… Twitter! (vid)

Απίστευτη εξέλιξη με τον κλασικό τίτλο να προσφέρεται πλέον με κάθε τρόπο.

Έχουμε δει το θρυλικό DOOM να «τρέχει» ακόμη και σε ψυγεία ή… τεστ εγκυμοσύνης, αλλά ήρθε η ώρα να γίνει διαθέσιμο και μέσω του Twitter. Ο χρήστης bot Tweet2Doom δημιουργήθηκε για να λαμβάνει εντολές από τους παίκτες και στη συνέχεια να τις μεταφέρει σε ένα πεδίο δράσης και να δημιουργεί σχετικά videoclips.

ROOT node for Doom Shareware 1.9

Read the instructions in the images below.

⠀ pic.twitter.com/YszpiKnXEE