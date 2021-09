Εκλογές στη Γερμανία: Οριακό προβάδισμα του Σολτς (vids)

Προβάδισμα του Σολτς έναντι του Λάσετ με 26% και 24,5%, αντίστοιχα στις γερμανικές εκλογές.

Προβάδισμα με 26% (+5,5 από το 2017) στις εκλογές δίνει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, έναντι ποσοστού 24,5% (-8,4) της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία καταμέτρησης, οι Πράσινοι εξασφαλίζουν 13,9% (+5), το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) 11,7% (+1), η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 10,5% (-2,1) και η Αριστερά 5% (-4,2).

Αν η τελική εικόνα δεν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, αριθμητικά τουλάχιστον είναι εφικτός ένας «μεγάλος» συνασπισμός SPD-CDU/CSU, ένας συνασπισμός «Τζαμάικα» με CDU/CSU, Πράσινους, FDP, ένας συνασπισμός «φανάρι κυκλοφορίας» με SPD, Πράσινους, FDP, ενώ δεν είναι εφικτός ο συνασπισμός SPD, Πρασίνων, Αριστεράς.

Το αδελφό κόμμα του CDU στη Βαυαρία, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα των 70 χρόνων, κερδίζοντας 32,8%, κατά έξι μονάδες λιγότερο από το 2017.

