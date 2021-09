Θρίλερ στις γερμανικές εκλογές: Ισοπαλία στο πρώτο exit poll, προβάδισμα Σολτς στο δεύτερο

Ισοπαλία με ποσοστό 25% για τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δίνει η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος στις γερμανικές εκλογές. Προβάδισμα Σολτς με δύο μονάδες δίνει δεύτερο exit poll.

Με δραματικό τρόπο εξελίσσεται η μετάδοση των αποτελεσμάτων των γερμανικών εκλογών με το ARD και το ZDF να δίνουν ως πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος την απόλυτη ισοπαλία με 25% ανάμεσα στο CDU/CSU (Χριστιανική Ένωση), κόμματος της Άνγκελα Μέρκελ, και του SPD.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 15% και ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 11%, όσο και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά με 5%.

JUST IN: The first exit polls for #btw21 are in and show the CDU/CSU and SPD in a dead heat: pic.twitter.com/EeiQJ6B73R