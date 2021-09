Είπε πως θα κεράσει μπύρες όποιον πάει στον αγώνα της ομάδας του και πλήρωσε 14.500$

Ο προπονητής του Portland State University είπε πως θα κεράσει μπύρες όσους πάνε στον αγώνα της ομάδας του και τώρα καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλε ένας προπονητής ράγκμπι στις ΗΠΑ...

Ο λόγος για τον Bruce Barnum από το Portland State University, ο οποίος θέλοντας να έχει την υποστήριξη των φιλάθλων αποφάσισε να τους δώσει κίνητρο...

Μιλώντας στο podcast του John Canzano λοιπόν, ανακοίνωσε πως θα κεράσει μπύρες όσους παρευρεθούν στον αγώνα της ομάδας του. Αρκεί να πάνε στο μπαρ του γηπέδου και να πουν «I heard Barney on the BFT»...

“I’m not buying your ticket, but I’ll buy your beer.”



How many beers?



Said Barney: "All of them."