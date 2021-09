Ο Ινφαντίνο έδωσε την φανέλα με το νούμερο 9 στον Μητσοτάκη (pics)

Τα δώρα που πήρε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο είχε στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην επαφή που έγινε στο πλαίσιο του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αντάλλαξαν κάποια δώρα.

FIFA President Gianni Infantino presents @kmitsotakis, the Prime Minister of Greece, with a personalised @FIFAcom jersey prior to a meeting around the 76th Session of the @UN General Assembly in New York, USA pic.twitter.com/sUm8c52CS4