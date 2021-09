Ο γενικός διευθυντής game studio αγόρασε PS5 και στους 260 εργαζόμενους (pics)

Τρομερή κίνηση από τον επικεφαλής της εταιρείας Shift Up.

O Κιμ Χιουνγκ Ταε της εταιρείας Shift Up έκανε δώρο από μία κονσόλα PS5 στους 260 εργαζόμενους της εταιρείας του για να τους ευχαριστήσει για τη δουλειά που κάνουν στο Project EVE. Το νέο αυτό action adventure videogame παρουσιάστηκε στην πρόσφατη εκδήλωση PlayStation Showcase και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Οι εργαζόμενοι είδαν στα γραφεία τους από μία κονσόλα PS5 με μια παράδοση που έγινε μαζικά, προφανώς και σε συνεργασία με την Sony, μιας και τα προβλήματα διαθεσιμότητας του συστήματος παραμένουν.

Well he just had his game shown at a major PlayStation conference. Probably wouldn't be too hard to secure 260 units.



The CEO said that he chose PS5's as the surprise gift so that all employees can play the game when it comes out. https://t.co/eJcqrqHzpk pic.twitter.com/yuU8AP80q5