Η καταιγίδα Άιντα έσπειρε το χάος, τουλάχιστον 41 νεκροί στη Νέα Υόρκη και γύρω απ’ αυτήν (vid)

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρζι μετά το πλήγμα της καταιγίδας Άιντα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Νέα Υόρκη, καθώς τη νύχτα τη χτύπησαν καταρρακτώδεις βροχές και αιφνίδιες πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 41 άνθρωποι εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος της καταιγίδας Άιντα αρχικά στον νότο και κατόπιν στον βορρά των ΗΠΑ.

Στη μεγαλούπολη, την αμερικανική οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα, η αστυνομία καταμέτρησε τουλάχιστον 12 θανάτους. Ένδεκα άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια, σε φτωχικές κατοικίες με συνθήκες ενίοτε ανθυγιεινές, σε ακίνητα στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Μπρούκλιν.

Οι άνθρωποι που πέθαναν ήταν από 2 ως 86 ετών. Η πυροσβεστική πρόσφερε βοήθεια σε εκατοντάδες κατοίκους.

Βόρεια του Μανχάταν, η πλούσια συνοικία Γουέστσεστερ, πλάι στη θάλασσα, παρέμενε πλημμυρισμένη από λασπόνερα· ο Τζορτζ Λάτιμερ, τοπικός αξιωματούχος, δήλωσε στο CNN ότι τρεις άνθρωποι, που προφανώς παγιδεύτηκαν και προσπάθησαν να βγουν από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, μάλλον πνίγηκαν.

Τον χειρότερο απολογισμό θυμάτων κατέγραψε το Νιου Τζέρζι, αντίκρυ στη Νέα Υόρκη, με «τουλάχιστον 23 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους», δήλωσε «με θλίψη» ο κυβερνήτης Φιλ Μέρφι. Τα περισσότερα θύματα καταλήφθηκαν εξαπίνης από πλημμύρες ενώ βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους και πιθανόν πνίγηκαν, εξήγησε ο κυβερνήτης.

Κοντά στη Φιλαδέλφεια, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δρόμοι, λεωφόροι, οδοί ταχείας κυκλοφορίας μεταμορφώθηκαν σε χειμάρρους, στις συνοικίες Μπρούκλιν και Κουίνς όπως και στην κομητεία Γουέστσεστερ. Σε αυτή την τελευταία, δεκάδες αυτοκίνητα ήταν βυθισμένα στα λασπόνερα ενώ υπόγεια παραδοσιακών, όμορφων σπιτιών στην ανατολική ακτή πλημμυρισμένα από νερά που έφθαναν ως και τα 60 εκατοστά.

«Νομίζω πως τα έχασα όλα», είπε με δάκρυα στα μάτια στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάρσιο Ροντρίγκες, ιδιοκτήτης συνεργείου στην κοινότητα Μαμάρονεκ, μέσα στο πλημμυρισμένο κατάστημά του.

Το γιγαντιαίο μετρό της Νέας Υόρκης άρχισε εν μέρει να λειτουργεί ξανά χθες, αφού καθαρίστηκαν αρκετοί σταθμοί που είχαν πλημμυρίσει.

Η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) κατέγραψε απόλυτο ρεκόρ βροχόπτωσης στο Σέντραλ Παρκ: 80 χιλιοστά μέσα σε μια ώρα.

«Είμαι 50 χρονών και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόση βροχή», είπε ο Μετόντια Μιχάιλοφ, εστιάτορας στη σικ συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ, κοντά στο πασίγνωστο πάρκο, πνεύμονα πρασίνου της Νέας Υόρκης. «Ήταν λες και ήμουν στη ζούγκλα, τροπική βροχή. Ήταν απίστευτο», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.

Μέσα στη νύχτα, η νέα κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» μετά τις «μείζονες» πλημμύρες σε όλες τις κομητείες στα όρια της πόλης, που μπορούσαν να πλήξουν ως και 20 εκατομμύρια κατοίκους. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μπιλ ντε Μπλέιζιο, η πόλη του οποίου μόλις αρχίζει να συνέρχεται από την πανδημία του νέου κορονοϊού, έκανε λόγο για «ιστορικό καιρικό φαινόμενο».

Η κήρυξη «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας πλημμυρών δεν έχει προηγούμενο στην πόλη της Νέας Υόρκης, σημείωσε η NWS.

Footage shows New York City bus passengers forced to stand on seats as the remnants of Ida slammed the Northeast. At least 13 people have died in NYC as a result of the storm, authorities say. https://t.co/Vz2yHFnGAJ pic.twitter.com/sqgwXACBEm