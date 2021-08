Γυναίκα σε ραντεβού έλαβε σημείωμα από άγνωστο που της έλεγε: «Τρέξε, κορίτσι, να είσαι ασφαλής» (pic)

«Τρέξε, κορίτσι, να είσαι ασφαλής», έλεγε το μήνυμα από άγνωστο που δέχθηκε μία κοπέλα σε πρώτο ραντεβού...

Μια χρήστης του Twitter στη Βιρτζίνια με το όνομα Hadia S, μοιράστηκε μια φωτογραφία του σημειώματος στο λογαριασμό της το Σαββατοκύριακο, αποκαλύπτοντας ότι το μήνυμα – το οποίο ήταν γραμμένο στο πίσω μέρος μιας παλιάς απόδειξης – της το έδωσε ένας «ομοφυλόφιλος άνδρας που καθόταν πίσω της» όταν ο συνοδός της πήγε στην τουαλέτα.

Στο tweet της αναφέρει: «Είχα βγει για καφέ χθες με έναν τύπο. Όταν πήγε στο μπάνιο, ο ομοφυλόφιλος άνδρας που καθόταν πίσω μου, μού έδωσε αυτό το σημείωμα. Έλεγε πάρα πολλές κόκκινες σημαίες. Τρέξε. Να είσαι ασφαλής κοπέλα».

Το tweet έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 33.000 retweets καθώς και πλήθος σχολίων από περίεργους χρήστες, πολλοί από τους οποίους της ζητούσαν να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ραντεβού της, αλλά και τις λεγόμενες «κόκκινες σημαίες» που ώθησαν τον άγνωστο άνδρα να της δώσει το σημείωμα.

Η Hadia είπε ότι είχε αναγνωρίσει τις «κόκκινες σημαίες» από πολύ νωρίς στο ραντεβού, αλλά είπε ότι δεν ένιωσε στιγμή ότι κινδύνευε, έτσι συνέχισε να κάθεται μαζί του κυρίως επειδή ήθελε να τον «ανακρίνει» για θέματα στα οποία δεν συμφωνούσαν. Επίσης είπε ότι το ραντεβού της «είναι θαυμαστής» του αμφιλεγόμενου γκουρού γνωριμιών Κέβιν Σάμιουελς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι ενθάρρυνε τους άνδρες να κάνουν απαξιωτικά και ακόμη και βίαια σχόλια για τις γυναίκες μέσω του καναλιού του στο YouTube.

«Είμαι σίγουρη ότι ο φύλακας άγγελός μου τρελάθηκε και ήταν σαν να ήθελε να μου φωνάξει ‘φύγε, τώρα!’» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον άντρα που την προειδοποίησε για τη συμπεριφορά του τύπου με τον οποίο είχε βγει.

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note 😂😭😂😭 pic.twitter.com/LgIVsrvlwx