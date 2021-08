Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (vids)

Tουλάχιστον 60 οι νεκροί και 150 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, μετά από τρεις εκρήξεις, σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με ανάρτηση στον λογαριασμό της εξτρεμιστικής, τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram.

Isis claims responsibility for Kabul airport attack that killed at least 22 https://t.co/hmMcqxXHfq