Ανατροπή: To OnlyFans δεν θα αποβάλει το... ακατάλληλο περιεχόμενο (pics)

Χαράς ευαγγέλια για τους δημιουργούς περιεχομένου για ανήλικους στο OnlyFans, καθώς θα μπορούν να συνεχίσουν την... δουλειά τους.

Εδώ και λίγες ημέρες είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους δημιουργούς περιεχόμενου αποκλειστικά για ανηλίκους στο OnlyFans, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε πως θα αποβάλει το ερωτικές σκηνές.

Αυτό όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς μέσω του συγκεκριμένου site, αρκετοί άνθρωποι (άνδρες και γυναίκες) έβγαζαν το... ψωμί τους. Ειδικά την περίοδο της καραντίνας...

Οι αντιδράσεις που υπήρξαν λοιπόν, ακούστηκαν στα μεγάλα... κεφάλια του OnlyFans που ανακοίνωσαν πως τελικά η αλλαγή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει την 1 Οκτωβρίου, τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Μόλις λοιπόν έγινε γνωστή η είδηση αυτή, αρκετοί έσπευσαν να μοιραστούν τα ευχάριστα νέα...

Something about the special way you ✨gaslight and manipulate✨ us is starting to make me feel like this account is run by my one of my ex boyfriends — Savannah Solo @ Onlyfans (@savannah_solo) August 25, 2021

When you realize your Only Fans career isn’t over yet.. 😎😎 pic.twitter.com/jlbjNdfuNI — Papi (@keepitwavy36) August 25, 2021

OnlyFans really said “just kidding guys we were just being a silly goose” 🙄 — Lena B (@lenawtflol) August 25, 2021