Σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κίνα λόγω του τυφώνα «Ιν-φα», ενώ μετρά πληγές από τις καταστροφικές πλημμύρες (vids)

Οι καταιγίδες στην Κίνα επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους, με πολλούς από αυτούς να μένουν εγκλωβισμένοι χωρίς νερό και τρόφιμα επί ημέρες, ενώ άλλοι χρειάστηκε να διασωθούν με μπουλντόζες.

Το ανατολικό τμήμα της Κίνας έχει ήδη αρχίσει να πλήττεται από τις καταιγίδες που συνοδεύουν τον τυφώνα Ιν-φα, την ώρα που μεγάλο μέρος της χώρας προσπαθεί ακόμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των καταστροφικών πλημμύρων που σημειώθηκαν πριν μερικές ημέρες.

Σε όλο το μήκος των ανατολικών ακτών της Κίνας έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία αεροπλάνων, τρένων και πλοίων, την ώρα που η τροπική καταιγίδα αναμένεται να φτάσει αργά σήμερα το απόγευμα στο Νινγκμπό και τη Σανγκάη, δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου.

#Typhoon In-Fa, the sixth this year, made landfall around 12:30pm on Sunday in the coastal area of #Zhoushan City, east China's #Zhejiang Province. pic.twitter.com/QdlE5HXZ1L