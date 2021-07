O ΛεΜπρόν Τζέιμς καταφθάνει στο Fortnite (vid)

Γνωρίστε τον δημοφιλή NBAer στο παιχνίδι της Epic Games!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο νέος σελέμπριτι που θα μπει στο δημοφιλές videogame Fortnite της Epic Games. Από τις 14 Ιουλίου, οι παίκτες θα μπορούν να αγοράζουν δύο εκδόσεις του αθλητή, μία με παραδοσιακό ρουχισμό και μία με στολή από την νέα ταινία Space Jam: A New Legacy που κάνει πρεμιέρα τις επόμενες μέρες.

Τα δύο αυτά skins μαζί με τα διάφορα αξεσουάρ τους θα είναι διαθέσιμα και σε μορφή πακέτου για αγορά και θα προσφέρουν και το επερχόμενο αθλητικό παπούτσι Nike LeBron 19, μαζί με ένα νέο emote και μια ειδική οθόνη loading. Πριν τον ΛεΜπρόν, στο παιχνίδι προστέθηκαν κι άλλες προσωπικότητες από διάφορους χώρους, όπως ο Τράβις Σκοτ και ο Τάιλερ -Νίντζα- Μπλέβινς.

Η ομάδα του Fortnite είχε τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού με ένα γκράφιτι που ετοιμαζόταν εδώ και μέρες στο Σικάγο.

In case you haven't seen it already, there's a painting in Chicago hinting towards something happening July 14th!



There's speculation it might be associated with the previously leaked "King's Bling Quests"



Images by @_Ben_in_Chicago pic.twitter.com/eI743MqDCK