Στρατιώτης έκλεψε την κάρτα συναδέλφου του για να αγοράσει πόντους στο FIFA (pics)

O Lewis Billam χρησιμοποίησε την κάρτα του Megan Martin για να κάνει αγορές ύψους 252 ευρώ στο FIFA.

Οι λάτρεις του FIFA, είτε στο X-Box, είτε στο Play Station, γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να έχεις πόντους για να αγοράζεις αυτά που χρειάζεσαι για την Ultimate Team ή για τα drafts.

Μόνο που καλό είναι τους πόντους αυτούς να τους παίρνεις με τα δικά σου λεφτά και όχι με αυτά των φίλων σου, όπως έκανε ένας τύπος στην Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος αποδείχθηκε οτι είχε μεγάλο... χέρι.

Ο λόγος για τον στρατιώτη Lewis Billam, ο οποίος αγόρασε με την κάρτα του συναδέλφου του πόντους 252 ευρώ στο FIFA, όμως για κακή του τύχη έγινε αντιληπτός με αποτέλεσμα να τον διώξουν από το σώμα.

