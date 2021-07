Ο James Cameron «εφηύρε» τον καθοριστικό ρόλο του Termaninator 2 όντας μαστουρωμένος από Ecstasy (vid)

Η αποκάλυψη του James Cameron σχετικά με την παρουσία του John Connor στο δεύτερο μέρος του Terminator.

Μία από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών, αυτή την εβδομάδα γιορτάζει 30 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε. Ο λόγος για το «Terminator 2: Judgment Day», στην οποία ο Arnold Schwarzenegger είχε τον ρόλο του καλού αυτή την φορά, σε αντίθεση με οτι είχαμε δει στο πρώτο μέρος.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας που είχε κέρδη 502 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ήταν όλοι καταπληκτικοί, όμως υπήρχε κάποιος που ξεχώρισε και χωρίς αυτόν, ενδεχομένως να μην γινόταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε φυσικά για τον πιτσιρικά Edward Furlong, ο οποίος έκανε τον John Connor στην ταινία.

Το Ringer έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα για την επέτειο αυτή, στην οποία μίλησε ο James Cameron που ήταν ένας εκ των δύο ανθρώπους που έγραψαν το σενάριο.

Στα όσα είπε λοιπόν αποκάλυψε πως ο ρόλο αυτός δεν ήταν στο αρχικό πλάνο και του ήρθε μία μέρα στο ξεκάρφωτο, όταν ήταν μαστουρωμένος από Ecstasy.

«Θυμάμαι οτι καθόμουν μία μέρα, μαστουρωμένος από Ecstasy και έγραφα σημειώσεις για το Terminator όταν ξαφνικά μου ήρθε ένα τραγούδι του Sting που λέει "I hope the Russians love their children too". Σκέφτηκα λοιπόν οτι η ιδέα ενός πυρηνικού πολέμου είναι τόσο αντίθετη με την ζωή» και έτσι αποφάσισε να βάλει και ένα παιδί στην ταινία για να εκφράζει την ελπίδα.