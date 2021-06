Η Κιμ Καρντάσιαν θα φτιάξει τα εσώρουχα των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pic)

Με την υπογραφή της Κιμ Καρντάσιαν θα είναι τα εσώρουχα και οι πιτζάμες των ΗΠΑ στο Τόκιο.

Με τον... αέρα της οικογένειας Καρντάσιαν θα είναι μερικά από τα ρούχα που θα φοράει η γυναίκεια αποστολή των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όπως ανακοίνωσε η Κιμ Καρντάσιαν μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media, οι αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στο Τόκιο θα φοράνε ρούχα της συλλογής με την επωνυμία Skims.

I am honored to announce that @SKIMS is designing the official team USA undergarments, pajamas and lounge wear for the athletes this year in Tokyo and the same pieces will be available in a capsule collection at https://t.co/Qsy51Sl2Sd 🇺🇸 pic.twitter.com/u2IWXCmUup