Πέδρο: Ένας χαμογελαστός δουλευταράς (vids)

Ο Πέδρο άφησε τη Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2015 και έγινε μια από τις πιο τελευταίες, χρονικά, μεταγραφές εκείνης της θερινής περιόδου. Φόρεσε τα μπλε επί Μουρίνιο, έζησε Κόντε, έζησε Σάρι, έζησε και Λάμπαρντ και τώρα θα ψάξει για κάτι καινούργιο, αφού ανακοίνωσε σε ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό πως θα μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι.

Προφανώς μέσα στο γενικότερο πρότζεκτ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Τσέλσι, ο Ισπανός εξτρέμ αυτή τη στιγμή δεν χωράει. Και λόγω ηλικίας, αφού έχει πατήσει τα 32, αλλά και λόγω προτιμήσεων του νυν προπονητή του, ο οποίος έχει αρκετές επιλογές για τις πλευρές της επίθεσης όπου αγωνίζεται κυρίως ο Πέδρο, όσο και για τις πτέρυγες στη μεσαία γραμμή ανάλογα το 4-3-3 ή το 3-4-3 που χρησιμοποιείται στους «μπλε».

Το γκολ που είχε πετύχει στο ευρύ 4-0 επί της Έβερτον στο «Στάφορντ Μπριτζ» την τελευταία Κυριακή που υπήρξε Premier League προτού κλείσουν τα πάντα και μπει η ζωή όλων μας στην καραντίνα, δεδομένα ήταν από τα τελευταία του, αν όχι το τελευταίο του καθώς δεν γνωρίζει κανείς πότε θα υπάρξει επανεκκίνηση της σεζόν και τι θα γίνει με τα συμβόλαια των παικτών...

This maybe Pedro's last Chelsea goal

Hope he will do well in the future, what a player he is for us pic.twitter.com/itvBoGE97U

— CFC Tweet (@CFC__TWEET) March 26, 2020