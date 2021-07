Ολυμπιακοί Αγώνες: Τι θα κάνουν οι Έλληνες στο Τόκιο;

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού είναι γεγονός, έστω και με ένα έτος καθυστέρηση.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν μετά από πέντε χρόνια ελέω της πανδημίας και το Τόκιο ανοίγει τις πύλες του στις 23 Ιουλίου, για να υποδεχθεί 11.500 αθλητές-αθλήτριες. Μάλιστα, οι αποδόσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους για το σύνολο της διοργάνωσης!

Η ελληνική αποστολή ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας με 83 αθλητές, που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας σε 17 διαφορετικά αθλήματα. Ανάμεσά τους ο «άρχοντας των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας, η «ιπτάμενη» Κατερίνα Στεφανίδη, η χρυσή ολυμπιονίκης του Ρίο στην σκοποβολή Άννα Κορακάκη, ο «παγκόσμιος» Περικλής Ηλίας, ο κορυφαίος αθλητής στον κόσμο φέτος στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου και πολλοί ακόμα.

Βάσει των εμφανίσεων που πραγματοποίησαν οι αθλήτριες και οι αθλητές μας κατά την προετοιμασία τους, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για αρκετές διακρίσεις. To line των συνολικών μεταλλίων της Ελλάδας βρίσκεται στο 6,5 με ισόποση απόδοση σε under/over (1.87). Στα συνολικά χρυσά το over 2,5 κοστολογείται σε τιμές διπλασιασμού!

Στα επί μέρους των αθλητών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλασάρεται ως δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ταμπλό των ανδρών σε απόδοση 5.00, πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Για την Μαρία Σάκκαρη τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς τα… μεγάλα ονόματα του WTA θα δώσουν το παρόν στο Ολυμπιακό τουρνουά. Στο 31.00 προσφέρεται το ενδεχόμενο κατάκτησης της κορυφής από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Γκραν φαβορί είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας για το χρυσό στους κρίκους. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έκανε φοβερές εμφανίσεις μετά το χειρουργείο στον ώμο και δείχνει πανέτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του!

Επίσης, ελπίδες διακρίσεων φυσικά υπάρχουν για την Άννα Κορακάκη (σκοποβολή), την 20μελη ομάδα του στίβου και την πάντα αξιόπιστη εθνική πόλο ανδρών, που δίνει το παρών για 16η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες! Πέρα από τους παραπάνω, στις προσφερόμενες αγορές μπορεί κάποιος να βρει ειδικά στοιχήματα για το σύνολο των ελληνικών συμμετοχών!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γι’ ακόμα μία φορά εκκινούν από θέση ισχύος για την κατάκτηση των περισσότερων χρυσών μεταλλίων στο 1.10. Σε εφάμιλλη τιμή συναντάμε και την επιλογή η Αμερικανική αποστολή να συγκεντρώσει τα περισσότερα βάθρα αθροιστικά, με την Κίνα και τους Ολυμπιακούς Αθλητές της Ρωσίας να ακολουθούν στις θέσεις δύο και τρία.

Τέλος, ανάμεσα στις χιλιάδες διαθέσιμες αγορές των Ολυμπιακών Αγώνων, προσφέρονται στοιχήματα για νικητές ομίλων στα ομαδικά σπορ ανδρών και γυναικών, ειδικά παικτών (π.χ. συνολικοί πόντοι, ριμπάουντ, πρώτοι σκόρερ κ.ά.) και ομάδων (π.χ. πορεία, χρώμα μεταλλίου)!

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ