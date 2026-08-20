Είκοσι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» της ΕΟΕ και θα έχουν την υποστήριξη της Stoiximan, με στόχο να βρεθούν στο Λος Άντζελες και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η Stoiximan, πιστή στη διαχρονική της δέσμευση για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ολοκλήρωση της επιλογής των είκοσι νέων αθλητών και αθλητριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), ενισχύοντας την προσπάθεια της νέας γενιάς αθλητών που στοχεύουν στο Λος Άντζελες 2028.

Η νέα ομάδα αθλητών της Stoiximan

Οι 20 αθλητές που επιλέχθηκαν ξεχωρίζουν για το ταλέντο, την εργατικότητα και τις προοπτικές διάκρισης σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε όχι μόνο τα δημοφιλή αθλήματα, αλλά και εκείνα που συχνά βρίσκουν δυσκολότερα χορηγική στήριξη.

Στην ομάδα εντάσσονται οι:

Ιστιοπλοΐα: Αλέξανδρος Κάμερον Μαραμενίδης, Ελένη Γιαννούλη, Λάμπης Ευλάμπιος Γιαννούλης, Γεώργιος Παπαδάκος, Αδαμάντιος Πετριανός, Βαρβάρα Πορτόλου

Κολύμβηση και Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Σοφία Μαλκογεώργου, Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας, Βασίλειος Κακουλάκης, Δημήτριος Μάρκος, Γεωργία Μακρή, Νόρα Δράκου

Γυμναστική: Στέφανος Τσολακίδης, Αντώνιος Τανταλίδης, Βαλέρια Καμινίδου, Αθανασία Μεσίρη

Taekwondo: Στυλιανή Μαρεντάκη, Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ποδηλασία: Νικηφόρος Αρβανίτου

Πυγμαχία: Βαγγέλης Νανιτζανιάν

Πέρα από τη χορηγία, mια σχέση εμπιστοσύνης

Όπως επισημαίνεται: «Για την Stoiximan, ο αθλητισμός είναι αποτύπωμα. Βρισκόμαστε διαχρονικά δίπλα στους αθλητές της χώρας σε κάθε βήμα της προετοιμασίας τους, προσφέροντας υποστήριξη, κίνητρο και τις συνθήκες που χρειάζονται για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Η ομάδα των αθλητών που χορηγεί η Stoiximan φέτος μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, μέσα από την συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, δίνοντας ώθηση στους αθλητές μας να κυνηγήσουν το όνειρό τους για τη συμμετοχή και τη διάκριση στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στηρίζοντας την ελληνική ολυμπιακή ομάδα, με το βλέμμα στραμμένο στο LA 2028, η Stoiximan αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι ο χορηγός μιας ολόκληρης γενιάς αθλητών».