Ο Ιταλός ολυμπιονίκης Τόμας Τσεκόν ανακοινώθηκε πως θα αγωνιστεί το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου στην Αθήνα και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το δεύτερο μεγάλο όνομα που ανακοίνωσε η World Aquatics για το Παγκόσμιο κύπελλο κολύμβησης της Αθήνας, είναι ο Τόμας Τσεκόν.

Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στις κούρσες υπτίου και ελεύθερου, θα βρεθεί στην Αθήνα το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου, όπου μεταξύ άλλων αναμένεται να αντιμετωπίσει και τον Απόστολο Χρήστου.

This is Thomas Ceccon Let’s get to know some of the stars who will join us in for the Swimming World Cup 2023 #SWC23



Berlin | 6th - 8th Oct

Athens | 13th - 15th Oct

Budapest | 20th - 22nd Oct pic.twitter.com/t153Gy9Wzn