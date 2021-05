Piaggio: Παρουσίασε το νέο ONE μέσω Tik Tok

Για να επιβεβαιώσει την αποστολή του ως ένα παγκόσμιο e-scooter, το Piaggio ONE θα κάνει το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου, όπου από τις 28 Μαΐου, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες τάσεις στην αστική και μητροπολιτική μετακίνηση.

Ελαφρύ, εύκολο στην οδήγηση, ουσιαστικά κομψό - όπως πρέπει να είναι ένα e-scooter - το Piaggio ONE συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά με το καλύτερο περιεχόμενο των σκούτερ Piaggio, την ποιότητα, την αξιοπιστία και ένα στιβαρό πλαίσιο, σχεδιασμένο για οδηγική απόλαυση που εγγυάται ασφάλεια και διασκέδαση. Για αυτό και το Piaggio ONE υπόσχεται να είναι τόσο εύκολο και διασκεδαστικό που θα κάνει τα νέα κορίτσια και αγόρια να ανακαλύψουν στους δύο τροχούς το πιο cool μέσο μετακίνησης.

Το νέο είναι ωραίο

Όμορφο, φιλικό προς το περιβάλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ελαφρύ και ζωηρό στην απόδοση, το Piaggio ONE έχει ό,τι αναζητούν οι νεότερες γενιές.

Το Piaggio ONE διαθέτει πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει έγχρωμο ψηφιακό πίνακα οργάνων, με αισθητήρα φωτός για προσαρμογή του φόντου και της φωτεινότητας, προβολέα full LED, σύστημα εκκίνησης keyless και δύο χάρτες κινητήρα.

Η αυθεντική σχεδίαση του Piaggio ONE συνδυάζει την ουσία που υπαγορεύουν οι ανάγκες της αστικής ηλεκτρικής μετακίνησης, χωρίς να απαρνείται το αδιαμφισβήτητο στυλ και την ποιότητα των υλικώνπου χαρακτηρίζει ολόκληρη την γκάμα σκούτερ Piaggio. Το Piaggio ONE είναι πρωτίστως ένα φιλικό προς τον χρήστη όχημα, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση και απλοποίηση των καθημερινών μετακινήσεων στο αστικό περιβάλλον. Χάρη στο keyless σύστημα, το Piaggio ONE δεν χρειάζεται το παραδοσιακό κλειδί και ξεκινά με το τηλεχειριστήριο.

Στον δρόμο το νέο e-scooter της Piaggi oείναι εξαιρετικά εύκολο και ελαφρύ, καλωσορίζοντας τον οδηγό σε μια άνετη θέση οδήγησης, με χαμηλή σέλα, επίπεδο και ευρύχωρο δάπεδο και πρακτικά αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη. Το Piaggio ONE είναι επίσης το μοναδικό e-scooter στην κατηγορία του με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα.

Το Piaggio ONE θαείναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, που θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικές δυνατότητες (κατηγορία ΑΜ ή Α1) και διαφορετική αυτονομία, όλα με ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από εύκολα αφαιρούμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου, για φόρτιση στο σπίτι ή στο γραφείο.Θα διατίθεται επίσης έκδοση μοτοποδηλάτουμε ανώτατη ταχύτητα 25 km/h, η πιο προσιτή πρόταση για τους νεαρούς αναβάτες, αφού λόγω των ειδικών προδιαγραφών της μπορεί να οδηγηθεί από νέους 15 ετών, χωρίς να απαιτείται κατοχή άδειας οδήγησης.