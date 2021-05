Mercedes-Benz EQA: Δύο νέες τετρακίνητες εκδόσεις

Το νεότερο μέλος της σειράς EQA της Mercedes-Benz, ο βενιαμίν της, διαγράφει μια πάρα πολύ καλή πορεία, καθώς από την παρουσίασή της, τον περασμένο Φεβρουάριο, οι παραγγελίες έχουν ξεπεράσει τις 20.000 και συνεχίζουν να αυξάνονται. Τώρα δύο νέα μέλη εντάσσονται στην οικογένεια αυτού του νέου compact SUV: η EQA 300 4MATIC με 168 kW (225 ίπποι) και αυτονομία 400-426 χιλιομέτρων (σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης WLTP) και η EQA 350 4MATIC με 215 kW (288 ίπποι) και αυτονομία 409-432 χιλιομέτρων (σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης WLTP).

Ο ιδιαίτερα πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός των EQA 300 4MATIC και EQA 350 4MATIC περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους προβολείς LED High Performance με το σύστημα προσαρμογής ακτίνας προβολέων Adaptive Highbeam Assist, πορτ μπαγκάζ με σύστημα EASY-PACK, με ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ατμοσφαιρικό φωτισμό με 64 αποχρώσεις, καθίσματα με ρυθμιζόμενη πλευρική υποστήριξη τεσσάρων σημείων, κάμερα οπισθοπορείας για ακόμη καλύτερη ορατότητα και άνεση κατά τους ελιγμούς, το διζωνικό, αυτόματο κλιματισμό THERMOTRONIC και ένα πολυλειτουργικό, σπορ δερμάτινο τιμόνι. Επίσης, στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται το σύστημα infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) με δυνατότητα εκμάθησης και διαισθητικό χειρισμό, όπως και το σύστημα πλοήγηης με σύστημα «ηλεκτρικής νοημοσύνης».

Πρακτικά πακέτα εξοπλισμού

Η Mercedes έχει απλουστεύσει σημαντικά τον τρόπο εξατομίκευσης της EQA. Αντί να χρειάζεται να επιλέξει κάποιος ανάμεσα σε 100 ξεχωριστές δυνατότητες εξοπλισμού, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πρακτικά, προκαθορισμένα πακέτα:

- Tο πακέτο Advanced προσθέτει μία σειρά χαρακτηριστικών άνεσης και ασφάλειας επιπλέον του στάνταρ εξοπλισμού για την EQA. Στο εσωτερικό, δύο οθόνες 10.25 ιντσών ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα «Widescreen Cockpit». Ο οδηγός απολαμβάνει την υποστήριξη του συστήματος αναγνώρισης νεκράς γωνίας Blind Spot Assist, του πακέτου καθρεφτών και του πακέτου παρκαρίσματος με κάμερα οπισθοπορείας.

- Το πακέτο Premium προσθέτει στα παραπάνω μία πανοραμική συρόμενη οροφή, το ηχοσύστημα Burmester ® surround και το πακέτο παρκαρίσματος με κάμερα 360°. Επίσης, η EQA διατίθεται προαιρετικά και στην έκδοση Electric Art της Mercedes-EQ. Πινελιές στο σοφιστικέ χρώμα rosé gold τονίζουν την ταπετσαρία και τους αεραγωγούς, ενώ τα διακοσμητικά στοιχεία φωτίζονται στο φόντο. Αυτή η γραμμή εξοπλισμού περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Για τον εμπρός άξονα χρησιμοποιείται ένας ασύγχρονος κινητήρας. Ο ηλεκτροκινητήρας, ένα κιβώτιο σταθερής αναλογίας με διαφορικό, το σύστημα ψύξης και τα ηλεκτρονικά ισχύος δημιουργούν μία ολοκληρωμένη και πολύ συμπαγή μονάδα – το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (eATS). Επιπλέον, οι EQA 300 4MATIC και EQA 350 4MATIC διαθέτουν ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στον πίσω άξονα με έναν πρόσφατα εξελιγμένο, μόνιμα διεγερμένο σύγχρονο κινητήρα, ο σχεδιασμός του οποίου είναι ιδιαίτερα συμπαγής. Σε ένα μόνιμα διεγερμένο σύγχρονο κινητήρα, ο ρότορας του κινητήρα AC διαθέτει μόνιμους μαγνήτες. Οι μαγνήτες – και κατά συνέπεια και ο ρότορας – ακολουθούν το περιστρεφόμενο πεδίο εναλλασσόμενου ρεύματος στις περιελίξεις του στάτορα. Ο κινητήρας λέγεται ότι είναι σύγχρονος, επειδή ο ρότορας περιστρέφεται με τον ίδιο ρυθμό όπως το μαγνητικό πεδίο του στάτορα. Η συχνότητα προσαρμόζεται στην ταχύτητα που επιθυμεί ο οδηγός στους μετατροπείς συχνοτήτων των ηλεκτρονικών ισχύος. Τα πλεονεκτήματα αυτού του σχεδιασμού περιλαμβάνουν την υψηλή πυκνότητα ισχύος, την υψηλή απόδοση και τη συνέπεια όσον αφορά στην απόδοση.

Σε αυτές τις τετρακίνητες εκδόσεις, η ισχύς ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω άξονα ελέγχεται έξυπνα 100 φορές το δευτερόλεπτο, ανάλογα με την κατάσταση οδήγησης. Η φιλοσοφία της Mercedes-EQ είναι η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης με τη χρήση του πίσω ηλεκτροκινητήρα όσο το δυνατόν πιο συχνά, ενώ ο ασύγχρονος κινητήρας στον εμπρός άξονα προκαλεί μόνο ελάχιστες απώλειες έλξης σε λειτουργία μερικού φορτίου.

Φόρτιση και παροχές στην Ελλάδα

Η φόρτιση της μπαταρίας, χωρητικότητας 66,5 kWh, μπορεί να γίνει εξωτερικά είτε με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είτε με συνεχές ρεύμα (DC). Στην περίπτωση της φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα και με τη συνδρομή του βασικού φορτιστή οχήματος των 11kW, ο χρόνος φόρτισης σε ένα wallbox ή σταθμό φόρτισης είναι λίγο λιγότερο από 6 ώρες (10-100% SoC). Με το βασικό σύστημα οχήματος φόρτισηςσυνεχούς ρεύματος και σε σταθμό ταχείας φόρτισης, η μπαταρία μπορεί να επιτύχει μια γρήγορη φόρτιση περίπου στα 30 λεπτά (10-80% SoC).

Η Mercedes-Benz Ελλάς αναπτύσσει διαρκώς υπηρεσίες και προϊόντα για την υποστήριξη των πελάτων που επιλέγουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-ΕQ, smart-EQ ή ένα plug-in hybrid μοντέλο της Mercedes-Benz. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Elpedison και του προνομιακού προγράμματος DriveGreen Welcome με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, η Mercedes-Benz Ελλάς προσφέρει σημαντική επιδότηση για την αγορά ενός «έξυπνου» (intelligent) φορτιστή. Παράλληλα, καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης της EQA στο σπίτι για έναν ολόκληρο χρόνο, επιδοτώντας την ηλεκτρική ενέργεια (εφόσον οι πελάτες διαθέτουν οικιακό μετρητή ρεύματος & έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Elpedison).

Τέλος, οι πελάτες που θα επιλέξουν την EQA σε οποιαδήποτε έκδοσή της, θα έχουν στη διάθεσή τους μία δωροεπιταγή αξίας 150€ για φόρτιση μέσω της υπηρεσίας Mercedes me Charge. Με το Mercedes me Charge, έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης του κόσμου σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 175.000 σημεία φόρτισης AC και DC στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα 71 σημεία φόρτισης, 3 εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές (DC) και με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς. Με την εγγραφή τους στο Mercedes me Charge, οι πελάτες επωφελούνται από μία ενιαία και σταθερή τιμολόγηση.

Η τιμή των νέων EQA 300 4MATIC και EQA 350 4MATIC στη χώρα μας

Η προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων για τη νέα EQA 300 4MATIC είναι €57.100 ενώ για την EQA 350 4MATIC €59.900

Η EQA 300 4MATIC, στην ελληνική αγορά, θα προσφερεται και σε μια ειδική έκδοση λανασαρίσματος που θα διαθέτει τη γραμμή εξοπλισμού AMG, με οπτικό πακέτο AMG στον εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό καθώς και το πακέτο εξόπλισμού Advanced. Με το πρόγραμμα «ΚINΟΥMΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», η ειδική εκδοση λανσαρίσματος ΕQA θα προσφέρεται στην Λιανική Τιμή Μετά Φόρων €55.890.

Βασικός εξοπλισμός των EQA 300 4MATIC και EQA 350 4MATIC για την Ελλάδα

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών

Προβολείς LED High Performance

Επένδυση με συνθετικό δέρμα / ύφασμα

Πακέτο άνεσης καθισμάτων με υποστήριξη μέσης 4 σημείων

MBUX multimedia σύστημα με 2 οθόνες 7.25 ιντσών

Ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων

Κάμερα οπισθοπορείας

Διζωνικός, αυτόματος κλιματισμός THERMOTRONIC

Αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών

Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Ενεργή υποβοήθηση πέδησης

Πακέτο φωτισμού και ορατότητας

Ράγες οροφής αλουμινίου

Καλώδιο φόρτισης 11kW για wallbox

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα (σούκο)