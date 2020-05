Συλλέκτης βραβείων σχεδιασμού η Kia

Το coupe crossover Kia XCeed τιμήθηκε με το βραβείο σχεδιασμού Red Dot για το 2020. Το βραβείο «Product Design» καθιστά το XCeed το τέταρτο μέλος της οικογένειας μοντέλων Ceed που έλαβε βραβείο Red Dot.

Η διάκριση του XCeed αυξάνει το συνολικό αριθμό των βραβείων Red Dot στα 25 για την Kia, αρχίζοντας από το 2009 όταν έλαβε το πρώτο της βραβείο. Πρόσφατα, το 2019, το Ceed, το Ceed Sportswagon και το ProCeed βραβεύθηκαν ξεχωριστά από τον διαγωνισμό.

Ο Karim Habib, επικεφαλής του Kia Design Center, δήλωσε ότι «Η Kia έχει προσπαθήσει για συνεχείς βελτιώσεις στην ποιότητα προσφέροντας παράλληλα πιο συναρπαστικές και ενδιαφέρουσες οδηγικές εμπειρίες και προτάσεις στους πελάτες της. Το crossover XCeed της Kia αντιπροσωπεύει αυτό το νέο όραμα. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που οι προσπάθειες της ομάδας μας εκτιμώνται από πελάτες σε όλο τον κόσμο».

Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο βραβείο σχεδιασμού για το XCeed και την πλήρη οικογένεια μοντέλων Ceed, αφού στις αρχές του 2020 βραβεύθηκε με το iF Award. Το XCeed έλαβε επίσης το διάσημο βραβείο «Χρυσό Τιμόνι» (Golden Steering Wheel/Das Goldene Lenkrad) στη Γερμανία το 2019, και κέρδισε το βραβείο «Urban Car» στο διαγωνισμό Women’s World Car of the Year του περασμένου έτους.

Το νέο Kia XCeed

Το Kia XCeed είναι ένα νέο coupe crossover (CUV) αυτοκίνητο που συνδυάζει την πρακτική των SUV με τη σπορ εμφάνιση ενός hatchback. Καλύπτει την αυξανόμενη επιθυμία των Ευρωπαίων οδηγών για αυτοκίνητα που προσφέρουν περισσότερο συναίσθημα και δυναμισμό και ξεχωρίζουν σχεδιαστικά και οδηγικά.

Σχεδιασμένο ως σπορ εναλλακτική λύση από ένα παραδοσιακό SUV, το νέο CUV προσφέρει εξίσου μεγάλους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Το αυτοκίνητο προσελκύει τους οδηγούς με τον σπορ χειρισμό και την άνετη και ασφαλή οδήγηση, παρέχοντας παράλληλα μια πιο επιβλητική εμφάνιση σε σχέση με ένα συμβατικό hatchback.

Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για Ευρωπαίους πελάτες στο ευρωπαϊκό στούντιο σχεδιασμού της Kia στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Οι πωλήσεις του στην Ευρώπη ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ήδη περισσότερα από 20.000 XCeed έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα. Η νέα ηλεκτροκίνητη παραλλαγή του αυτοκινήτου, το XCeed Plug-in Hybrid, κυκλοφόρησε το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Στην Ελλάδα διατίθεται με κινητήρες βενζίνης και Diesel Hybrid ενώ το XCeed Plug-in αναμένεται το Φθινόπωρο. To XCeed όπως και όλα τα μοντέλα της Kia διαθέτει 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση καθώς και το προνομιακό πρόγραμμα Δωρεάν Service για 5 χρόνια που ισχύει από 25/5/2020.

Tα βραβεία σχεδιασμού Red Dot

Τα Red Dot Awards βραβεύουν τρεις κατηγορίες (Product Design, Brands & Communication και Design Concept). Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από 40 ανεξάρτητους ειδικούς σχεδιαστές, καθηγητές σχεδιασμού και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, αξιολογεί τα καλύτερα προϊόντα που δημιουργούνται κάθε χρόνο σε διάφορες βιομηχανίες. Οι συμμετοχές κρίνονται για την καινοτομία, την ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την οικολογική συμβατότητα. Το 2020, υπήρξαν περισσότερες από 6.500 συμμετοχές στα βραβεία από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τα βραβεία ξεκίνησαν το 1955 από το Κέντρο Σχεδιασμού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, και είναι σήμερα ένας από τους διασημότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως.