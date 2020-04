Tesla: Το Cybertruck μπορεί να επιπλεύσει!

Το Tesla Cybertruck είναι ένα από τα αυτοκίνητα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, λίγους μήνες πριν. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μοντέλο, με μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και εμφάνιση που «σου μένει»! Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής και ιδρυτής της Tesla, είναι πολύ... δραστήριος στο Twitter και συνηθίζει να λύνει τις απορίες όσων τον ρωτάνε διάφορα στοιχεία. Ένας άνδρας που ήθελε να αγοράσει το Cybertruck, τον ρώτησε αν μπορεί να περνά βαθιά νερά χωρίς να «τραυματιστούν» τα μηχανικά του μέρη, καθώς πηγαίνει για κυνήγι και για ψάρεμα.

Ο Έλον Μασκ τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί να επιπλεύσει και για λίγο στο νερό! Το αυτοκίνητο δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη στην τελική μορφή παραγωγής του, ωστόσο σύντομα θα γίνει αυτό και θα έχει παρόμοια εμφάνιση με το διάσημο πρωτότυπο. Οι διαστάσεις του θα μικρύνουν ελαφρώς, όμως τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα παραμείνουν το ίδιο εντυπωσιακά. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεπεράσει τις 600.000 και αναμένεται ότι στο επόμενο έτος, θα κυκλοφορήσει κανονικά στην αγορά!

Yes. It will even float for a while.

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020