Citroen Ami One Concept: Επαναστάτης αστός

Η Citroën έδωσε το παρόν στο 35ο Festival Automobile International, που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2020 στο Les Invalides του Παρισιού. Η Γαλλική εταιρεία παρουσίασε στο κοινό το όραμά της για το μέλλον, μέσω δύο πρωτοτύπων που ξεχωρίζουν από το δυνατό αισθητικό τους αποτύπωμα, συμβολίζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον αύριο για τις μετακινήσεις: Το Ami One Concept, ένα φρέσκο και 100% ψηφιακό όχημα που δίνει λύσεις στις αστικές μετακινήσεις και το 19_19 Concept, την απόλυτη έκφραση της άνεσης που θέλει να προβάλλει η Γαλλική εταιρεία κάτω από την “ομπρέλα” του “ë-Comfort”.

Στην εναρκτήρια τελετή, στο Ami One Concept απονεμήθηκε το Βραβείο Αστικής Κινητικότητας, από μια επιτροπή ειδικών επί του αντικειμένου, που επιβράβευσαν την καινοτόμο προσέγγιση του μοντέλου στην αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, η οποία θα είναι διαθέσιμη για όλους. Ο CEO της Citroen Βινσέν Κομπέ δήλωσε τα εξής: “Η Citroën είναι ιδιαίτερα περήφανη για την παραλαβή του συγκεκριμένου βραβείου που αφορά την Αστική Κινητικότητα - ένα θέμα που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της Μάρκας. Στα 100 της χρόνια, η Εταιρεία πάντα έδειχνε τη διάθεσή της για καινοτομία, αλλά και το απαιτούμενο δημιουργικό πνεύμα για να προσφέρει περισσότερες ελευθερίες στη μετακίνηση, με το ευρύ κοινό να είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής. Στο παρελθόν, ακριβώς τέτοια περίπτωση ήταν το 2 CV. Με το Ami One Concept, η Citroën προσφέρει μια παγκόσμια λύση για τις αστικές μετακινήσεις, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι πάντες.

Είναι μικρό, ασφαλές, 100% ηλεκτρικό, χαμηλού κόστους και συμβατό με την ψηφιακή εποχή. Τα παραπάνω στοιχεία το καθιστούν πραγματικά επαναστατικό σε ότι αφορά την πρόσβαση που θα έχει το ευρύ κοινό στις λύσεις για τις αστικές του μετακινήσεις. Αυτή η πολύ ωραία ιδέα, δεν είναι μια απλή αυτοτελής άσκηση, αλλά θα έχει συνέχεια για εμάς, με εξελίξεις προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και μάλιστα πολύ σύντομα."

Mε πρότυπο το θρυλικό Citroen 2CV

Στα εγκαίνια του International Automobile Festival, το οποίο διήρκησε έως τις 2 Φεβρουαρίου στο Παρίσι, στο Ami One Concept απονεμήθηκε το Βραβείο Αστικής Κινητικότητας (Grand Prix for Mobility in the City). Η ιστορία της Citroën ανέκαθεν ήταν γεμάτη από αυτοκίνητα απόλυτα ταιριαστά στην εποχή τους. Σε κάθε εποχή, η Citroën έχει αφήσει το στίγμα της με αντικομφορμιστικές και επαναστατικές ως προς τις καινοτομίες που έφερναν στο ευρύ κοινό, προτάσεις μοντέλων που στη συνέχεια γινόντουσαν εμβληματικά για τη Μάρκα. Με το Ami One Concept, η Μάρκα αποκαλύπτει τη δική της προσέγγιση στο θέμα της αστικής μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σύγχρονες συνήθειες του αγοραστικού κοινού, όσο και τη “στροφή” προς τη νέα κατεύθυνση της βιώσιμης μετακίνησης και τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συναρπαστικό όσο και απλό Ami One Concept, “παντρεύει” την ψηφιακή εποχή με την ανάγκη για μετακίνηση, δίνοντας ιδανικές λύσεις σε όσους θέλουν απόλυτη ελευθερία, αλλά και ασφάλεια στις μετακινήσεις τους σε αστικό περιβάλλον. Το Ami One Concept κάνει την ψηφιακή τεχνολογία να είναι η καρδιά της νέας αυτής εμπειρίας στις αστικές μετακινήσεις, κάνοντας εύκολες τις διαδικασίες, ενώ την ίδια στιγμή περιορίζει σημαντικά το κόστος. Προσφέρεται χωρίς περιορισμούς σε όλους, ακόμα και στους μη έχοντες δίπλωμα οδήγησης και προσαρμόζεται άμεσα στις εκάστοτε ανάγκες, καθώς συνδέεται και λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες από μια εφαρμογή φορητής συσκευής (smartphone, tablet, κ.λ.π.). Η πρόταση αυτή απευθύνεται σε όλους όσους έχουν το ίδιο πάθος για ελευθερία στις μετακινήσεις με τη Citroen.

Εμφαση στην άνεση το 19_19 Concept

Το 19_19 Concept είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο όχημα που προσφέρει την απόλυτη αίσθηση άνεσης, αλλά και τη μεγάλη αυτονομία στους χρήστες του. Σχεδιαστικά έχει σαφείς επιρροές από τον κόσμο της αεροναυπηγικής. Η καμπίνα των επιβατών είναι σχεδιασμένη σαν να πρόκειται για πραγματικό σαλόνι, δίνοντας με την αρχιτεκτονική της και τα υλικά που συναντώνται εκεί ως επένδυση στις επιφάνειες, τη ζεστή αίσθηση της “φωλιάς” για κάθε έναν από τους επιβάτες ξεχωριστά.

Είναι αμιγώς ηλεκτρικό το πρωτότυπο 19_19 και υπόσχεται αυτονομία που φτάνει τα 800 χιλιόμετρα, με διάθεση, σε ότι αφορά την άνεση, να προσομοιώσει ένα “μαγικό χαλί” καθώς έχει ανάρτηση με τα αναγνωρισμένα για τις ικανότητές τους, Progressive Hydraulic Cushions®, συνδυασμένα με ένα έξυπνο ενεργό σύστημα ελέγχου. Το 19_19 Concept έχει προηγμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης στα χαρακτηριστικά του, αλλά και μια σειρά από λύσεις συνδεσιμότητας και διεπαφής ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τον κάθε έναν από τους επιβάτες ξεχωριστά. Το 19_19 Concept κάνει τελείως νέα την εμπειρία του ταξιδιού, καθώς φέρνει στη διάθεση των επιβατών του το πρόγραμμα ë-Comfort.