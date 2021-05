5 πράγματα που μας μένουν από το Grand Prix Μονακό

Μπορεί το φετινό Grand Prix στους δρόμους του Μονακό να μην επεφύλασσε πολλές ανατροπές και συγκινήσεις – τουλάχιστον όχι αφότου έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ήταν όμως ο αγώνας της αλλαγής. Είδαμε διαφορετικά πρόσωπα στις πρώτες θέσεις του grid, είδαμε διαφορετικά πρόσωπα στο βάθρο (κατά τα 2/3), είδαμε να αλλάζει χέρια η κορυφή στις βαθμολογίες μετά από σχεδόν 3 χρόνια. Πάμε να δούμε τι μας έμεινε από τον πέμπτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος!

#1 Αυτή η μπαριέρα

Η μπαριέρα στην εξωτερική της στροφής 16 ήταν αυτή που τα έκρινε όλα: τόσο τη μάχη της pole position, εν μέρει και τη μάχη του αγώνα. Εκεί έπεσε με φόρα η SF21 του Σαρλ Λεκλέρκ στις καθυστερήσεις του Q3, σε ένα ατύχημα που συζητήθηκε πολύ. Με θράσος οι πονηροί σκέφτηκαν ακόμα και δόλο στις προθέσεις του Μονεγάσκου, πράγμα που εξ αρχής ακροβατούσε ανάμεσα σε αστειότητα και επίδειξη άγνοιας. Μπορεί το «μπαμ» του να απέτρεψε ενδεχόμενη απώλεια της pole όμως γέννησε πονοκεφάλους ενόψει του αγώνα.

Not how Charles Leclerc would have expected to take his eighth pole position #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/1Dq2Sg4Y7Q

