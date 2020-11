Ιππότης OBE την 1η Ιανουαρίου ο Λιούις!

Σύμφωνα με τη βρετανική «The Sun», ο 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, θα χρισθεί «ιππότης» από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής τελετής που γίνεται κάθε Πρωτοχρονιά στο Μπάκιγχαμ. Να σημειώσουμε πως πριν λίγες ημέρες ο Βασιλικός λογαριασμός στο twitter έδωσε συγχαρητήρια στον Λιούις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ίσως αυτό να ήταν μια ένδειξη πως το ρεπορτάζ της The Sun να έχει βάση.

Με αυτόν τον τρόπο το παλάτι, θα αναγνωρίσει το πόσο σημαντικά είναι τα επιτεύγματα του πιο πετυχημένου Βρετανού οδηγού όλων των εποχών. Σύμφωνα με την ταμπλόιντ εφημερίδα που πολλές φορές έχει δημοσιεύσει απίστευτες ιστορίες που λίγο μετά επαληθεύονται, ο Χάμιλτον που είναι μόνιμος κάτοικος Μονακό, είναι συνεπής ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις στη Μεγάλη Βρετανία ως ένας από τους 5.000 Βρετανούς που πληρώνουν τους περισσότερους φόρους. Να σημειώσουμε πως ο Λιούις στις 10 μαρτίου του 2009 είχε χρισθεί Ιππότης από την Βασίλισσα ως ΜΒΕ (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) μια διάκριση που ωστόσο δεν τροποποιεί το όνομα του βραβευμένου με ΜΒΕ καθώς δεν μπαίνει μπροστά το «Sir». Αντίθετα στην διάκριση ως ΟΒΕ Officer of the Most Excellent Order of the British Empire το όνομά του θα αλλάξει σε Sir Lewis Hamilton. Πάντως επίσημη επαλήθευση δεν έχει γίνει ούτε από το παλάτι ούτε από τον λογαριασμό του Χάμιλτον στο Twitter... Αναμονή!