Πάγος στο παρμπρίζ; 5 έξυπνα tip για να το ξεπαγώσεις σε δευτερόλεπτα

Μην κάνετε το λάθος με το ζεστό νερό - Δείτε πώς θα καθαρίσετε τον πάγο από τα τζάμια σας γρήγορα και με ασφάλεια πριν ξεκινήσετε.

Με την πρώση της θερμοκρασίας αυτών των ημερών, οι πρωινές παγωνιές κάνουν την εμφάνισή τους και μαζί τους έρχεται ο γνώριμος εφιάλτης κάθε οδηγού: το παγωμένο παρμπρίζ. Αντί να χάνετε χρόνο προσπαθώντας να ξύσετε τον πάγο με πιστωτικές κάρτες ή, ακόμα χειρότερα, να ρισκάρετε την ακεραιότητα του κρυστάλλου, υπάρχουν μερικοί «έξυπνοι» τρόποι για να καθαρίσετε το οπτικό σας πεδίο άμεσα.

Πριν περάσουμε στα tips, ο χρυσός κανόνας είναι ένας: Ποτέ μην ρίχνετε καυτό νερό στο παρμπρίζ. Η απότομη διαφορά θερμοκρασίας (θερμικό σοκ) μπορεί να προκαλέσει ακαριαίο ράγισμα ή ακόμα και θρυμματισμό του κρυστάλλου, μετατρέποντας ένα μικρό πρόβλημα σε μια πολύ ακριβή ζημιά.

1. Το σπιτικό σπρέι με οινόπνευμα

Ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος είναι να φτιάξετε ένα δικό σας διάλυμα. Ανακατέψτε σε ένα βαποριζατέρ δύο μέρη καθαρό οινόπνευμα και ένα μέρος νερό. Το οινόπνευμα έχει πολύ χαμηλότερο σημείο πήξης από το νερό, με αποτέλεσμα να λιώνει τον πάγο σχεδόν ακαριαία μόλις το ψεκάσετε, χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο.

2. Το κόλπο με το κρεμμύδι ή το ξύδι

Αν ξέρετε ότι το επόμενο πρωί θα έχει παγωνιά, μπορείτε να δράσετε προληπτικά από το προηγούμενο βράδυ, χρησιμοποιώντας μια άγνωστη στους πολλούς «πατέντα». Τρίψτε μισό κρεμμύδι πάνω στο παρμπρίζ. Τα σάκχαρα του κρεμμυδιού δημιουργούν ένα προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει τη δημιουργία πάγου στην επιφάνεια του κρυστάλλου. Εναλλακτικά, ψεκάστε το παρμπρίζ από το βράδυ με ένα μείγμα από τρία μέρη ξίδι και ένα μέρος νερό. Το ξίδι λειτουργεί ως μονωτικό στρώμα και θα βρείτε το τζάμι καθαρό το πρωί, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο από την προετοιμασία σας.

3. Η χρήση της... πλαστικής σακούλας

Αυτό το life hack αφορά τους εξωτερικούς καθρέπτες, που είναι εξίσου σημαντικοί για την ασφάλειά σας. Πριν πέσει το κρύο το βράδυ, καλύψτε τους καθρέπτες σας με απλές πλαστικές σακούλες και στερεώστε τις με ένα λαστιχάκι. Το πρωί απλώς αφαιρέστε τις και οι καθρέπτες σας θα είναι πεντακάθαροι, χωρίς ίχνος πάγου ή υγρασίας.

4. Καθαριστικά χεριών (Hand Sanitizers)

Αν ο πάγος έχει πιάσει και την κλειδαριά ή τις χειρολαβές και δεν μπορείτε να μπείτε στο αυτοκίνητο, το αντισηπτικό χεριών είναι ο σωτήρας σας. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη, μια μικρή ποσότητα πάνω στο κλειδί ή μέσα στην κλειδαριά θα λιώσει τον πάγο σε δευτερόλεπτα, επιτρέποντάς σας να ανοίξετε την πόρτα χωρίς πίεση.

5. Η σωστή χρήση του κλιματισμού και των σκιαδίων

Μην βάζετε το καλοριφέρ στο «φουλ» με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Ξεκινήστε με τον κλιματισμό (A/C) στη ρύθμιση για το ξεθάμπωμα, επιλέγοντας χλιαρό αέρα. Μια έξυπνη κίνηση είναι να κατεβάσετε τα αλεξήλια (σκιάδια). Με αυτόν τον τρόπο, εγκλωβίζετε τον ζεστό αέρα που βγαίνει από τους αεραγωγούς κοντά στο παρμπρίζ, επιταχύνοντας τη διαδικασία ξεπαγώματος.