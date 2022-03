Η θρυλική πίστα θα παραμείνει στο πρόγραμμα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ για τα επόμενα τρία χρόνια.

H Formula 1 ανακοίνωσε πως υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους διοργανωτές του GP Εμίλια-Ρομάνια και ως αποτέλεσμα η πίστα της Ίμολα θα παραμείνει στο αγωνιστικό πρόγραμμα μέχρι το 2025. Το πρωτάθλημα επέστρεψε στην ιστορική πίστα το 2020 και το 2021 βρέθηκε πάλι στο πρόγραμμα, χαρίζοντάς μας εντυπωσιακούς αγώνες.

Η Ίμολα φιλοξένησε το GP Ιταλίας για πρώτη φορά το 1980 και από το 1981 μέχρι το 2006 ήταν το σπίτι του GP Αγίου Μαρίνου. Η διαδρομή βρίσκεται στην περιοχή Εμίλια Ρομάνια και ο αγώνας έχει πάρει από εκεί την επίσημη ονομασία του. Το 2020 μεγάλος νικητής ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes, ενώ το 2021 θριάμβευσε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing.

Ο CEO της Formula 1, Στεφάνο Ντομενικάλι, αναφέρθηκε στην επέκταση συνεργασίας του σπορ με την πίστα: «Η πίστα είναι εμβληματική και αποτελεί μέρος της ιστορίας του αθλήματος και έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά στη διοργάνωση δύο αγώνων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι μία στιγμή υπερηφάνειας για τους Ιταλούς φιλάθλους μας το να διοργανώνουμε δύο αγώνες και για αυτούς που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο το να βλέπουν αυτή τη φανταστική πίστα στο πρόγραμμα αγώνων στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμπλέκονται στη διοργάνωση του αγώνα και τη δουλειά της περιοχής της Εμίλια Ρομάνια. Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Μηχανοκίνητης Λέσχης της Ιταλίας, Άντζελο Στίτσι Νταμιάνι, τον Πρόεδρο της Εμίλια-Ρομάνια, Στεφάνο Μπονατσίνι, τον Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και την πόλη της Ίμολα. Ανυπομονούμε να βρεθούμε όλοι πίσω στην Imola τον Απρίλιο για να προσφέρουμε θέαμα στους φιλάθλους μας».

To GP Εμίλια-Ρομάνια είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 22-24 Μαρτίου του 2022. Αυτή την εβδομάδα το πρωτάθλημα της Formula 1 μεταφέρεται στο Μπαχρέιν για το δεύτερο χειμερινό τεστ του 2022. Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta και τις τρεις ημέρες δοκιμών.

BREAKING: We're racing in Emilia-Romagna until 2025!



The historic Imola circuit is locked in as we race into a new era!#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ygZaP1exXY