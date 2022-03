Ο δύο φορές πρωταθλητής της Formula 1 δημιούργησε δική του εταιρεία management.

Ο Φερνάντο Αλόνσο έχτισε τη σπουδαία καριέρα του στο μαγικό κόσμο της Formula 1, έχοντας την καθοδήγηση του δαιμόνιου Φλάβιο Μπριατόρε. Του αμφιλεγόμενου Ιταλού που τον είχε υπό την ομπρέλα του και τον ανέδειξε μέσω της Renault F1 με την οποία και κατέκτησε τους δύο παγκόσμιους τίτλους του, τη διετία 2005-2006.

Ο οδηγός από το Οβιέδο μπορεί να συνεχίζει κανονικά να μάχεται στις πίστες παρότι είναι πλέον στα 40 του, έχει πολλές παράλληλες δραστηριότητες. Έχει ιδρύσει τη δική του εταιρεία ειδών ρουχισμού, τη Kimoa, τη δική του εταιρεία παραγωγής σασί για καρτ που φέρουν το όνομά του, ένα μουσείο στην πατρίδα του με εκθέματα αγωνιστικά με τα οποία έχει τρέξει και όχι μόνο, τώρα έχει και την A14 Management.





Στο συγκεκριμένο εγχείρημα, έχει δύο teammates: τον Αλπέρτ Ρεσκλόκα Κολ με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στα πρώτα στάδια της καριέρας του και τον Αλμπέρτο Αλμπιλάρες.

Το λανσάρισμα της εταιρείας συνοδεύτηκε με το παρακάτω μήνυμα: «Σήμερα γεννιέται ένας νέος τρόπος management οδηγών. Κάντε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Η πρόθεση της A14 Management είναι να επιλέξει μία μικρή ομάδα οδηγών, εμφυσώντας τους τις απαραίτητες αξίες για την επίτευξη των στόχων τους, με την υποστήριξη της καλύτερης δυνατής ομάδας, με εκτεταμένη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό».

