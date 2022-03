Η μεγάλη νίκη του Ενέα Μπαστιανίνι στο Κατάρ έφερε δάκρυα χαράς και συγκίνησης σε μια ομάδα χτυπημένη από τη μοίρα.

Όταν ο Ενέα Μπαστιανίνι πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού στον εναρκτήριο αγώνα της φετινής σεζόν του MotoGP στο Κατάρ, σε όλη την ομάδα του, την Gresini Ducati, δεν έμεινε άνθρωπος ασυγκίνητος. Όχι μόνο για τη σπουδαιότητα που έχει μια νίκη σε μια μη εργοστασιακή ομάδα, αλλά γιατί η νίκη αυτή ήταν η εκπλήρωση του ονείρου του ιδρυτή της. Η Gresini ιδρύθηκε από τον Φάουστο Γκεσίνι, έναν άνθρωπο που αγαπούσε -και ήταν αγαπητός- τους αγώνες μοτοσικλέτας και το MotoGP και που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο, σε ηλικία 60 ετών, λόγω επιπλοκών της Covid-19.

