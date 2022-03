Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βάζει «στα pit» την Ιρίνα Σιντόρκοβα

Η Ρωσίδα οδηγός τέθηκε εκτός των δοκιμών του W Series, ενδεχομένως και εκτός της αγωνιστικής σεζόν.

«Θύμα» των πράξεων της Ρωσίας και της εισβολής της στην Ουκρανία αποδεικνύεται η αγωνιστική καριέρα της Ιρίνα Σιντόρκοβα! Η 18χρονη Ρωσίδα που είναι η νεότερη οδηγός που έχει βαθμολογηθεί στο W Series, έμεινε θεατής στις δοκιμές του θεσμού που έγιναν επί Ισπανικού εδάφους.

Το πρωτάθλημα που δημιουργήθηκε για να προωθήσει ταλέντα του όμορφου φύλου, επισκέφτηκε αυτές τις ημέρες την πίστα της Βαρκελώνης. Συνολικά 20 οδηγοί κάλυψαν 2.342 γύρους (ή αν προτιμάτε 10.949 χιλιόμετρα) με τα μονοθέσια Tatuus T-318 αλλά ανάμεσά τους, δεν ήταν η Σιντόρκοβα.





Παρότι παρούσα στο Μονμελό, δεν οδήγησε στο τελευταίο τεστ πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του W Series που θα διεξαχθεί 6 με 8 Μαϊου στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αιτία, ήταν φυσικά όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Επιστρέφοντας στη βάση της, μοιράστηκε μέσω social media το παρακάτω μήνυμα: «Είμαι στο σπίτι μου. Ήταν μία πολύ αγχωτική και εξαντλητική εβδομάδα. Επέστρεψα από τις επίσημες δοκιμές του W Series! Συνάντησα τις «παλιές» φίλες μου και νέες οδηγούς. Δεν οδήγησα το μονοθέσιο – συμβάντα στον κόσμο, πέραν της θέλησης και του ελέγχου μου φταίνε για αυτό, είμαι σίγουρη πως γνωρίζετε… Ελπίζω να μπορέσω να αγωνιστώ κανονικά τη σεζόν του ’22».

Wish everyboby the peace, kindness, and goodness of the hearts!



P.S. Please do not post any political comments or bullying on my page. For this, you have your own pages. I will immediately ban it!