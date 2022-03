MotoGP Κατάρ FP2: Ισπανική κυριαρχία με τον Ρινς στην κορυφή

O Άλεξ Ρινς της Suzuki ήταν ο ταχύτερος, μπροστά από τον Μαρκέθ, στη δεύτερη και πολύ σημαντική περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Κατάρ.

Η δράση συνεχίστηκε στο GP Κατάρ για τον εναρκτήριο αγώνα του MotoGP στο 2022 με τους αναβάτες να ολοκληρώνουν το πολύ σημαντικό FP2, με τον Άλεξ Ρινς να είναι στην 1η θέση των τελικών αποτελεσμάτων. Το δεύτερο 45λεπτο της ημέρας διεξήχθη υπό το φως των προβολέων, πράγμα που σημαίνει πως οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με αυτές των αυριανών κατατακτηρίων. Για το λόγο αυτό είδαμε όλους τους αναβάτες να κινούνται στο όριο για να γράψουν έναν καλό γύρο. Το FP3 θα διεξαχθεί σε χειρότερες συνθήκες το Σάββατο, πράγμα που δύσκολα θα επιτρέψει σε αναβάτες να βελτιώσουν την προσπάθειά τους.

Μετά τις δοκιμές της Παρασκευής, ταχύτερος όλων ήταν ο Άλεξ Ρινς της Suzuki, δείχνοντας εξαιρετικά δείγματα ταχύητας. O Ισπανός έγραψε την ταχύτερη επίδοση της ημέρας στο 1:53,432 και άφησε για 35 χιλιοστά πίσω του τον Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda στη 2η θέση. Πίσω τους ακολούθησε ο Ζοάν Μιρ της Suzuki, με ταχύτερη επίδοση στο 1:53,579, σε μία άκρως ανταγωνιστική περίοδο δοκιμών.

👏 @Rins42 shines brightest on Day 1!



And he heads up a @suzukimotogp 1-3! 💪#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/Ezotxk2SlV