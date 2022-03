Μπορεί να μάχεται κάθε χρόνο για πρωταθλήματα και νίκες αλλά ο Λιούις Χάμιλτον έχει κάνει σκέψεις για το πότε θα σταματήσει από την ενεργό δράση.

Το 2022 θα είναι η 16η συνεχόμενη χρονιά, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Formula 1. O Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι πλέον στα 37 του έτη κι έχει κατακτήσει τα πάντα στο αγαπημένο του σπορ. Μάλιστα έχει πετύχει ορισμένα από τα πιο αξιοσημείωτα ρεκόρ όντας ο μοναδικός οδηγός με τριψήφιο αριθμό νικών και pole position.

Όπως είναι λογικό, κάποια στιγμή ένας αθλητής θα αρχίσει να σκέφτεται την ώρα που θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο τρόπος που ολοκληρώθηκε η σεζόν του 2021 δημιούργησε πολλές φήμες σχετικά με το αν ο Χάμιλτον θέλει να συνεχίσει να τρέχει στη Formula 1. Ωστόσο αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει.

Όπως αναφέρει το gpfans όμως, o οδηγός της Mercedes ακολουθεί το δικό του σκεπτικό κάθε χειμώνα ώστε να αποφασίσει το μέλλον του στη Formula 1: «Μετά το τέλος κάθε σεζόν για άτομα που είναι στην ηλικία μου, είναι λογικό να σκεφτόμαστε το μέλλον μας. Σκέφτεσαι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ποιο είναι το σωστό βήμα και τι είναι καλό για εσένα και σε κάνει χαρούμενο. Πάντα εξετάζω όλες μου τις επιλογές, αλλά έχω ήδη δεσμευθεί με την ομάδα από τις αρχές του 2021».

Με κάθε ευκαιρία ο Βρετανός πολυπρωταθλητής αναφέρει το πόσο του αρέσει να βρίσκεται στη Formula 1. Ωστόσο τι πιστεύει για την φόρμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή: «Το ξέρω πως το λέω συχνά, αλλά λατρεύω να δουλεύω με όλη την ομάδα για έναν κοινό στόχο. Νιώθω πως είμαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου, οπότε γιατί να χρειάζεται να φύγω; Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να ανακτήσεις τη συγκέντρωσή σου. Αυτό που έκανα το χειμώνα ήταν το καλύτερο που έπραξα τα τελευταία χρόνια από πλευράς προετοιμασίας και νιώθω πιο φρέσκος κι έτοιμος από ποτέ».

Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε στην κορυφή των χρόνων στο πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 στη Βαρκελώνη. Μαζί με τον νέο του teammate, Τζορτζ Ράσελ, θα ταξιδέψουν στο Μπαχρέιν για το δεύτερο τεστ στην πίστα του Σακχίρ στις 10-12 Μαρτίου.

