Η McLaren μπορεί να εντυπωσίασε στις χειμερινές δοκιμές της Βαρκελώνης, όμως τι πιστεύει ο Λάντο Νόρις για τους αντιπάλους της;

Η φετινή σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε ανεπίσημα με το πρώτο χειμερινό τεστ στην πίστα του Μονμελό της Ισπανίας. Έπειτα από τρεις ημέρες δοκιμών, ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε στην κορυφή των χρόνων, με τη Mercedes να κάνει το 1-2.

Μία από τις ομάδες που εντυπωσίασε από την πρώτη ημέρα ήταν η McLaren. H MCL36 στα χέρια του Λάντο Νόρις είχε την ταχύτερη επίδοση, κάτι που προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων και οδηγών.

Ωστόσο ο Βρετανός οδηγός της McLaren πιστεύει πως Mercedes και Red Bull είναι ιδιαίτερα γρήγορες ενώ συμπεριέλαβε και τη Ferrari.

«Η Mercedes δεν δείχνει ποτέ δυνατή στις δοκιμές, μόνο όταν φτάνουμε στον πρώτο αγώνα. Αν είναι καλοί στη Mercedes στις δοκιμές, τότε στο ξεκίνημα της σεζόν θα είναι καταπληκτικοί. Όλοι όμως έχουν το δικό τους πρόγραμμα, διαφορετικό φορτίο καυσίμου και χαρτογραφήσεις κινητήρα. Έχουμε όμως μια πρώτη εικόνα. Πιστεύω πως είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά η Ferrari ήταν πολύ δυνατή από την αρχή. Ήταν στην κορυφή της κατάταξης συνεχώς και η απόδοσή τους στα μεγάλα stint ήταν πολύ καλή. Οπότε είναι σε πολύ καλή θέση. Η Mercedes και η Red Bull είναι μαζί με εμάς και τη Ferrari, αν όχι ταχύτερες από εμάς», τόνισε ο Νόρις στο πλαίσιο των δοκιμών της Βαρκελώνης, με τις δηλώσεις του να φιλοξενούνται στο racingnews365.com.

Μπορεί η απόδοση της βρετανικής ομάδας να ήταν ιδιαίτερα θετική, όμως o 22οχρονος πιστεύει πως έχουν αρκετό δρόμο μπροστά τους ακόμα: «Αν θέλουμε να δίνουμε μάχες με τη Ferrari περιμένω να δουλέψουμε πολύ σκληρά. Αλλά αυτό περιμένω μπορώ να πω. Πρέπει να νιώθουμε καλά για το μονοθέσιό μας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως πως υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε».

Η McLaren είναι μία από τις ομάδες που φημολογείται πως θα φέρει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στις δοκιμές του Μπαχρέιν στις 10-12 Μαρτίου. Στο δεύτερο τεστ θα πάρουμε τις πρώτες πραγματικές ενδείξεις για την απόδοση των φετινών μονοθεσίων, μιας και στη Βαρκελώνη όλοι προσπάθησαν να κρύψουν τη δυναμική τους κι επικεντρώθηκαν κυρίως στη συλλογή δεδομένων. Πλέον στα εργοστάσια όλοι εργάζονται νυχθημερών στα εργαλεία προσομοίωσης και σχεδίασης για να ετοιμάσουν όλες τις αναβαθμίσεις τόσο για το Μπαχρέιν, όσο και για την υπόλοιπη σεζόν.

